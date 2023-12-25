Дочь Матвиенко заговорила о ревности и призналась, чем ее "бесит" муж: "Его слишком много"

Певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о браке с артистом Арсеном Мирзояном, с которым она живет уже 12 лет. Звезда не стала скрывать, что иногда между ними возникает ревность, а также есть то, что ее "бесит".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Матвиенко рассказала в интервью, вышедшем на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Что певица думает о ревности

По словам Матвиенко, иногда она может чувствовать, что ревнует мужа. Впрочем, она сразу об этом говорит и не скрывает своих эмоций. А Мирзоян сразу же успокаивает ее.

"Мы договорились с мужем, что когда это происходит, я ему об этом прямо говорю: "Я тебя ревную". Ну я ему прямо так в глаза. Он говорит: "То тебе показалось, все нормально иди цемну". И я забыла" , - рассказала Матвиенко.

Дочь Нины Матвиенко рассказала об отношениях с мужем (скриншот)

Что артистку "бесит" в Мирзояне

Певица не стала скрывать, что некоторые поступки избранника ее раздражают. По словам Матвиенко, Мирзоян может "приседать на уши".

"Бывает его слишком много. А я люблю иногда побыть сама, со своими мыслями... Начинает говорить, петь, на ухо садится", - со смехом объяснила Матвиенко.

Также она рассказала, чем сама раздражает мужа. Как оказалось, артистка может злить Мирзояна тем, что жалуется на нехватку внимания.

"Когда я ною. Что мне все не так, что я всем недовольна, что мне мало внимания, мало романтики, а он злится", - призналась Матвиенко.