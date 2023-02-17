Тонкие ажурные блины на дрожжах. Самый правильный рецепт
Ажурные блины на дрожжах можно подавать с разными начинками, а можно есть просто так. Главное, знать правильные пропорции и правила приготовления.
Рецептом поделилась известная кулинар на YouTube канале Alina FooDee.
Составляющие:
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 1-2 ст.л.
- Сухие быстродействующие дрожжи – 1 ч. л. (3-4 г)
- Теплое молоко – 500 мл
- Мука – 200 г
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сливочное масло – 10-20 г
- Яблоки – 3 шт.
- Сахар – по вкусу
- Корица – по вкусу
Пошаговое приготовление
Смешайте яйцо, сахар, сухие дрожжи, молоко и муку. Перемешайте до однородности. Добавьте растительное масло и соль.
Накройте миску с тестом пищевой пленкой и полотенцем. Оставьте в теплом месте на 50 минут. Тесто должно подойти.
Обжаривайте блины на хорошо разогретой сковороде.
Натрите яблоки на большой терке. Обжарьте на сливочном масле, добавив сахар и корицу по вкусу.
Заверните яблочную начинку в блины. По желанию можно обжарить блины на сливочном масле.
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