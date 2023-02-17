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Тонкие ажурные блины на дрожжах. Самый правильный рецепт

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Пятница 17 февраля 2023 08:30
Тонкие ажурные блины на дрожжах. Самый правильный рецепт Как приготовить правильные ажурные блины (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Ажурные блины на дрожжах можно подавать с разными начинками, а можно есть просто так. Главное, знать правильные пропорции и правила приготовления.

Рецептом поделилась известная кулинар на YouTube канале Alina FooDee.

Составляющие:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 1-2 ст.л.
  • Сухие быстродействующие дрожжи – 1 ч. л. (3-4 г)
  • Теплое молоко – 500 мл
  • Мука – 200 г
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сливочное масло – 10-20 г
  • Яблоки – 3 шт.
  • Сахар – по вкусу
  • Корица – по вкусу

Пошаговое приготовление

Смешайте яйцо, сахар, сухие дрожжи, молоко и муку. Перемешайте до однородности. Добавьте растительное масло и соль.

Накройте миску с тестом пищевой пленкой и полотенцем. Оставьте в теплом месте на 50 минут. Тесто должно подойти.

Обжаривайте блины на хорошо разогретой сковороде.

Натрите яблоки на большой терке. Обжарьте на сливочном масле, добавив сахар и корицу по вкусу.

Заверните яблочную начинку в блины. По желанию можно обжарить блины на сливочном масле.

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