Печенье без яиц и молока, которое можно хранить целый месяц: быстрый рецепт
Домашнее печенье длительного хранения, похожее по вкусу на классическую "Марию", можно быстро и без лишних затрат приготовить на собственной кухне.
Рецептом поделились на YouTube-канале Onyshkevychi.
Составляющие:
- Мука – 600 г
- Сахар – 200 г
- Сливочное масло/маргарин – 150 г
- Вода – 150 мл
- Сода – 5 г (3/4 ч. л.)
- Соль – 1/2 ч. л.
Пошаговое приготовление
Добавьте в кастрюлю воду, соль и сахар и доведите до кипения на среднем огне. Добавьте соду и постоянно помешивая, ждите, пока поднимется белая шапочка из пены. Снимите с огня.
К просеянной муке добавьте холодное масло или маргарин. Перетрите руками в крошку.
Влейте охлажденный до комнатной температуры сироп и замесите тесто сначала ложкой, затем рукой.
Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Отправьте тесто, завернутое в пищевую пленку, на 15 минут в холодильник.
Тонко раскатайте тесто (2 мм) на поверхности, присыпанной мукой. Выжмите любимой формой наше будущее печенье.
Выложите на пергамент или силиконовый коврик, наколите вилкой и выпекайте в течение 10-15 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
Такое печенье можно хранить в герметичной упаковке в течение месяца
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