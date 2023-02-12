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Печенье без яиц и молока, которое можно хранить целый месяц: быстрый рецепт

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Воскресенье 12 февраля 2023 08:30
Печенье без яиц и молока, которое можно хранить целый месяц: быстрый рецепт Как приготовить домашнее печенье "Мария" (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Домашнее печенье длительного хранения, похожее по вкусу на классическую "Марию", можно быстро и без лишних затрат приготовить на собственной кухне.

Рецептом поделились на YouTube-канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • Мука – 600 г
  • Сахар – 200 г
  • Сливочное масло/маргарин – 150 г
  • Вода – 150 мл
  • Сода – 5 г (3/4 ч. л.)
  • Соль – 1/2 ч. л.

Пошаговое приготовление

Добавьте в кастрюлю воду, соль и сахар и доведите до кипения на среднем огне. Добавьте соду и постоянно помешивая, ждите, пока поднимется белая шапочка из пены. Снимите с огня.

К просеянной муке добавьте холодное масло или маргарин. Перетрите руками в крошку.

Влейте охлажденный до комнатной температуры сироп и замесите тесто сначала ложкой, затем рукой.

Тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Отправьте тесто, завернутое в пищевую пленку, на 15 минут в холодильник.

Тонко раскатайте тесто (2 мм) на поверхности, присыпанной мукой. Выжмите любимой формой наше будущее печенье.

Выложите на пергамент или силиконовый коврик, наколите вилкой и выпекайте в течение 10-15 минут в разогретой до 200 градусов духовке.

Такое печенье можно хранить в герметичной упаковке в течение месяца

Также узнайте, как нужно хранить остатки торта в холодильнике .

Кроме того, мы писали, как испечь классический торт "Муравейник".

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