Как нужно хранить остатки торта в холодильнике: это так просто, что шокирует
Когда после праздника остается кусок торта, его нужно обязательно отправить в холодильник. Для этого большинство людей перекладывает десерт в пластиковый или стеклянный контейнер, который не всегда подходит по форме, и часто десерт размазывается по стенкам и теряет форму.
Но так поступать неправильно. Почему так, рассказали в Telegram канале "Лайфхак UA".
Как нужно хранить торт в холодильнике
Обычно торт имеет круглую форму, которую мы нарезаем на треугольники. Когда часть торта остается, ее не слишком удобно хранить, поскольку большинство контейнеров имеют прямоугольную форму.
Чтобы поместить кусок торта в этот контейнер, положите его вместо самого контейнера – на его крышку. Далее накройте сверху контейнером, закройте и поставьте в холодильник.
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Другие способы хранить десерт
Если вы часто готовите или приобретаете торты, хорошо иметь в хозяйстве тортовницу с крышкой.
Самую простую можно приобрести за 150-200 грн.
Тортовница-переноска (фото: OLX)
Если вы приобрели торт в картонной или пластиковой упаковке =, хранить его можно в ней. Однако такая тара не подойдет для переноски десерта, когда вы захотите передать кому-то тортик на гостинец.
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