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Притягують фарт: які предмети приносять удачу знакам Зодіаку

STYLERЖиття    23.05.2019 - 21:15
Притягують фарт: які предмети приносять удачу знакам Зодіаку
Фото: колаж РБК-Україна

Астрологи назвали талісмани для знаків Зодіаку

Астрологи назвали предмети і речі, що здатні притягувати удачу для конкретних знаків Зодіаку. Такі амулети можуть не тільки "зловити за хвіст" Фортуну, але і відлякати невезіння.

Експерти склали список звичних речей та простих дрібничок, які можна тримати не тільки вдома, але і під рукою. Можливо, вони і зараз поруч з вами, а ви навіть не знаєте про їхні приховані особливості. Ну а якщо ні, то не зайвим буде обзавестися такими особистими "акумуляторами" позитивної енергетики.

Овен

Для Овнів, незважаючи на зовнішню впевненість і внутрішню стійкість, характерною особливістю є постійний пошук душового тепла. Представники цього знака Зодіаку сентиментальні, а що може бути краще, ніж закарбовані образи щасливих близьких? Тому Овнам можна зберігати фотографії своїх рідних і коханих, спілкування з якими завжди підбадьорювало і вмиротворяло. А ще краще, якщо це буде ваш спільний знімок, який несе в собі потужний заряд позитиву.

Телець

У випадку з Тільцями зберігається інтрига, адже для них акумулятором удачі може стати індивідуальний талісман. Те, що в дитинстві ви особливо цінували, або предмет, з яким пов'язані позитивні моменти і щасливі години вашого життя: курячий бог, ланцюжок, ручка, одяг, брелок, якась дрібничка, але при цьому дуже дорогий і особливо цінний подарунок... Вся справа в тому, що річ приноситиме Тельцям подвоєний заряд позитивних емоцій, а ваш знак Зодіаку здатний легко конвертувати настрій - на удачу, а думки (що й з вашою завзятістю) - на реальність.

Близнюки

Астрологи радять Близнюкам мати в домі предмет, який може асоціюватися з дуалізмом та єдністю протилежностей. Наприклад, графічне зображення вихідного космогенеза в уявленні китайської філософії - інь і ян. Або ж статуетку білого і чорного кота, символіку з льодом і вогнем... все, що може символізувати протилежні стихії. Ці речі сприяють зміцненню внутрішньої гармонії, а паралельно і зазивають везіння для Близнюків.

Притягують фарт: які предмети приносять удачу знакам Зодіаку

Рак

Для Раків добре підійде предмет, пов'язаний із водою. Це може бути не тільки речі, але й живі рибки. Також можна придбати штучний "домашній" водоспад, такі конструкції не є проблемою знайти в магазинах і сувенірних бутиках. Циркуляція води, спокійний і рівномірний рух особливо благотворно впливає на Раків, заспокоює і налаштовує на успіх.

Лев

Для Левів характерна вогняна стихія, а також лідерські бійцівські якості. Тому талісманом і "везучим" предметом може послужити все, що символізує силу волі і перемогу. Який-небудь спортивний аксесуар, статуетка атлета, баского коня, портрети видатних людей. А ще експерти рекомендують використовувати в оформленні житла побільше червоної атрибутики, встановити побільше світильників або яскравих ліхтариків, які не тільки розвіють внутрішні сумніви і приховані комплекси, але і прикличуть Фортуну на вогник.

Діва

Діви також є полум'яними знаками Зодіаку, і внутрішній вогонь для них може підтримувати відповідна атрибутика. Наприклад, картина із зображенням факіра вдома, або навіть металева запальничка на полиці, підсвічники... ну а про встановлення каміна мова, звичайно, не йде. Такі талісмани надають сприятливий вплив на Дів та "заряджають" їх на удачу.

Терези

Терези є творчими людьми, тому предмет театрального аксесуара - маска, метелик, віяло, сувенірний ящик для фокусів чи пензель для художника - все, що може бути пов'язано з мистецтвом здатне притягувати цим знакам Зодіаку Фортуну. Крім того, ви відмінно "заряджаєтеся" позитивною енергетикою від музичних інструментів. Крім розвитку талантів, вони притягують у ваш будинок везіння.

Скорпіон

До Скорпіонів удача небайдужа в принципі. Представники цього знака Зодіаку можуть чесно вважати себе щасливцями і пестунчиками долі. Втім, банальне зображення або предмет, що символізує удачу, здатне ще більше підсилити ефект вродженого везіння. Весь фокус тут полягає у психологічному настрої, і бролок "кроляча лапка", четирехлістний конюшина, картковий туз, підкова - всі ці талісмани зможуть зміцнити вашу удачу, наростити їй "м'язи".

Стрілець

У Стрільців є невелика "слабкість" - коли їм не нагадують про особисті позитивні якості та не хвалять їх вражаючу кмітливість і працьовитість, представники цього знака Зодіаку можуть сприймати це як знак, ніби у них виходить щось не так або не досить добре. Сприйнятливість Стрільців здатна в таких випадках охолодити їх запал і спонукати кинути незакінчену справу, не доводити її до пуття. Тому для вас не зайвим буде якесь нагадування про власну геніальність, особистий зал слави або куточок пошани: полиця з медалями, грамотами, кубками, ну і орденами, якщо вже встигли отримати. Тут також спрацьовує психологічний прийом, але головне, що це спрацьовує - удачу з вашої ревністю можна "поставити на потік", якщо не відмовлятися від розпочатих проектів і не лякатися їх масштабами.

Козеріг

Козерогам властива впертість, із цим встигли змиритися багато хто. Але крім того - цілеспрямованість і працьовитість, тому залізна річ-дрібничка, фігурка коваля, морський камінчик або невелике коліщатко стануть для представників цього знака Зодіаку відмінним талісманом на удачу.

Притягують фарт: які предмети приносять удачу знакам Зодіаку

Водолій

Удачу та успіх Водоліїв притягує зображення білого голуба, який може уособлюватиодухотвореність і, звичайно ж, мир. Ще везіння вам приносить білий колір в одязі, і не обов'язково ходити в білосніжному смокінгу або платті, досить просто певного предмета гардероба.

Риби

У Риб удача не приходить сама, але зазвичай із матеріальними благами. Для того, щоб притягнути везіння, представникам цього знака Зодіаку можна тримати в кишені той же морський камінчик або "курячий бог", вони не тільки притягують Фортуну, але і "заряджають" позитивом, при цьому не обтяжуючи вагою і розмірами.

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Також ми пислали про те, що гороскоп найсамотніших знаків Зодіаку допоможе краще розібратися в своєму внутрішньому "я" тим людям, кому комфортніше буває наодинці з собою, а не в галасливій веселій компанії

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