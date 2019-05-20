Здатні "отруїти життя" собі і оточуючим: найнещасніші знаки Зодіаку

Гороскоп найнещасніших знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп сумовитих і нещасних знаків Зодіаку розкаже, кому складно відчувати позитивні емоції

Гроскоп найнещасніших знаків Зодіаку, підкаже, хто з представників зодіакального кола відчуває певні труднощі з тим, щоб відмовитися від життєвого негативу і відчути себе по-справжньому щасливим.

Астрологи виокремлюють п'ять знаків, які в силу особливостей свого характеру легко впадають у відчай і депресію.

Козеріг

Цих впертюхів можна по праву назвати справжніми трудоголіками. Вони звалюють на себе непосильну ношу зі складних завдань і цілей. Саме це змушує їх відчувати себе нещасними. Через гіпервідповідальність і бажання вирішити все і відразу їм складно відволіктися і розслабитися.

Діва

Головна особливість Дів, яка робить їх нещасними - імпульсивність. Вони можуть одночасно кинути все, над чим працювали останнім часом. Причому по ним складно визначити, що щось пішло не так - адже зовні вони здаються холодними і спокійними.

Гороскоп найнещасніших знаків Зодіаку(фото: pixabay.com)

Риби

Риб можна назвати чемпіонами з самопоїдання і самокопання. Вони люблять жити вчорашнім днем, складно "переосмислюючи" кожну свою помилку і невірне рішення. Єдине, що може врятувати їх від депресії - це те, що напади самокритичності наступають циклічно, чергуючись з короткочасними відчуттями гармонії і щастя. Ще вони дуже болісно сприймають критику і не бажають слухати чужі поради.

Скорпіон

Скорпіон - це справжній вибух емоцій і почуттів. Вони здатні своїм негативним настроєм отруїти життя собі, а заодно і всім оточуючим. Причому негатив вони екстраполюють і на відносини, тому часто бувають нещасні в коханні.

Гороскоп найнещасніших знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

Рак

Раки неймовірно недовірливі й емоційні, хоча свої переживання тримають глибоко всередині. Вони у всьому і завжди шукають підступ. Життя в постійній напрузі змушує Раків відчувати себе нещасливими. Своїм негативом, що базується на ревнощах і домислах, вони здатні отруїти життя, як собі, так і своїй другій половинці.

До речі, гороскоп самих наївних і довірливих розповість про п'ять найбільш простодушних знаків Зодіаку.

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