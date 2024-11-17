Совсем взрослый. Тина Кароль впервые за долгое время показала сына, который изменился до неузнаваемости
Певица Тина Кароль очень редко делится деталями личной жизни и лишь иногда показывает своего сына - 15-летнего Вениамина, который живет и учится за границей. И оказалось, юноша сильно изменился.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram певицы.
Как сейчас выглядит сын Кароль
Судя по фото, певица отправилась в Великобританию, где живет ее единственный ребенок. Сын Кароль очень вырос, он значительно выше своей звездной мамы.
К тому же Вениамин кардинально изменил прическу. Раньше юноша носил кудри, а сейчас сделал очень короткую стрижку.
Заметно, что сын звезды выбирает спортивный стиль. На фото он позировал в белоснежных кроссовках, серых штанах, светлом свитшоте и легкой куртке.
Сын Тины Кароль сейчас (скриншот)
Сама же певица примеряла массивные черные кроссовки, леггинсы и "дутый" пуховик. Вне сцены Кароль часто выбирает удобные и обычные "луки", а также спортивную одежду.
Как раньше выглядел сын Кароль
Еще летом певица привозила Вениамина в Украину. Кароль и ее сын "засветились" во Львове, где звезда давала концерт. Тогда юноша еще не состриг волосы.
Сын Кароль (скриншот)
Почему сын Кароль не живет в Украине
Мальчику скоро исполнится 16 лет. Единственный сын певицы учится в Лондоне, в элитной школе Repton Preparatory School. Его отец и муж Кароль - продюсер Евгений Огир, умер в 2013 году от рака желудка.
Сын Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Певица признавалась, что хочет, чтобы ее сын получил хорошее образование. К тому же, из-за гастролей она не могла бы постоянно быть с ним.
Кароль с сыном и мужчиной (фото: instagram.com/tina_karol)
К слову, ранее Кароль ответила, планирует ли идти в политику.
Кроме того, недавно Кароль поразила смелыми фото и заговорила о любви.