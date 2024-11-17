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Совсем взрослый. Тина Кароль впервые за долгое время показала сына, который изменился до неузнаваемости

Воскресенье 17 ноября 2024 17:52
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Совсем взрослый. Тина Кароль впервые за долгое время показала сына, который изменился до неузнаваемости Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

Певица Тина Кароль очень редко делится деталями личной жизни и лишь иногда показывает своего сына - 15-летнего Вениамина, который живет и учится за границей. И оказалось, юноша сильно изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram певицы.

Как сейчас выглядит сын Кароль

Судя по фото, певица отправилась в Великобританию, где живет ее единственный ребенок. Сын Кароль очень вырос, он значительно выше своей звездной мамы.

К тому же Вениамин кардинально изменил прическу. Раньше юноша носил кудри, а сейчас сделал очень короткую стрижку.

Заметно, что сын звезды выбирает спортивный стиль. На фото он позировал в белоснежных кроссовках, серых штанах, светлом свитшоте и легкой куртке.

Совсем взрослый. Тина Кароль впервые за долгое время показала сына, который изменился до неузнаваемости

Сын Тины Кароль сейчас (скриншот)

Сама же певица примеряла массивные черные кроссовки, леггинсы и "дутый" пуховик. Вне сцены Кароль часто выбирает удобные и обычные "луки", а также спортивную одежду.

Как раньше выглядел сын Кароль

Еще летом певица привозила Вениамина в Украину. Кароль и ее сын "засветились" во Львове, где звезда давала концерт. Тогда юноша еще не состриг волосы.

Совсем взрослый. Тина Кароль впервые за долгое время показала сына, который изменился до неузнаваемости

Сын Кароль (скриншот)

Почему сын Кароль не живет в Украине

Мальчику скоро исполнится 16 лет. Единственный сын певицы учится в Лондоне, в элитной школе Repton Preparatory School. Его отец и муж Кароль - продюсер Евгений Огир, умер в 2013 году от рака желудка.

Совсем взрослый. Тина Кароль впервые за долгое время показала сына, который изменился до неузнаваемости

Сын Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица признавалась, что хочет, чтобы ее сын получил хорошее образование. К тому же, из-за гастролей она не могла бы постоянно быть с ним.

Совсем взрослый. Тина Кароль впервые за долгое время показала сына, который изменился до неузнаваемости

Кароль с сыном и мужчиной (фото: instagram.com/tina_karol)

К слову, ранее Кароль ответила, планирует ли идти в политику.

Кроме того, недавно Кароль поразила смелыми фото и заговорила о любви.

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