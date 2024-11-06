ua en ru
Ср, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тина Кароль ответила, планирует ли идти в политику

Среда 06 ноября 2024 22:21
UA EN RU
Тина Кароль ответила, планирует ли идти в политику Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Тина Кароль сделала неожиданное заявление о политических амбициях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, артистка решила пообщаться с фанами, поэтому создала рубрику "вопрос-ответ".

На фоне результатов выборов США у Тины поинтересовались, не думала ли она о том, чтобы пойти в политику. "Нам нужна женщина-президент", - написал один из пользователей.

Своим неоднозначным ответом певица лишь заинтриговала поклонников.

"Очень много лет отказываюсь. Время покажет", - сказала звезда.

Тина Кароль ответила, планирует ли идти в политику

Скриншот

Что раньше говорила Кароль о приглашении в политику

Как признавалась исполнительница в одном из своих интервью, к ней постоянно поступают предложения кардинально сменить профессию и прийти к власти. Однако пока что делать этого она не планирует.

"Очень часто приглашали, приглашают и будут приглашать. Я еще немножко хочу попеть. И, если честно, или ты берешь одно дело, или второе. Двумя нельзя заниматься сразу", - объяснила Тина.

"Не получается - это раз. Второе - по крайней мере, хоть какое-то заведение надо закончить, даже экстерном, для того чтобы идти во власть", - добавила артистка.

Тина Кароль ответила, планирует ли идти в политику

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль впервые прокомментировала слухи о романе с молодым олигархом.

Также мы писали, что известный артист неожиданно раскритиковал Кароль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине
Победитель выборов-2024. Что известно о Дональде Трампе и что он говорил об Украине