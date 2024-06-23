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Тину Кароль захейтили за прохождение курса военной подготовки и назвали это "показухой": она ответила

Воскресенье 23 июня 2024 19:03
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Тину Кароль захейтили за прохождение курса военной подготовки и назвали это "показухой": она ответила Тина Кароль прошла курс военной подготовки (фото: instagram.com/reservist.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Недавно певица Тина Кароль сообщила, что прошла курс военной подготовки с ветеранами Азова. После этого артистке начали писать, что она это она сделала для "показухи". Знаменитость молчать не стала.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook исполнительницы.

Тина Кароль ответила хейтерам

По словам звезды, она решила пройти курс, чтобы в случае опасности сознательно помочь родным, соседям, просто людям и себе.

"Перечитав твиты о прохождении мной медико-тактического курса - отвечу тем, кто умудрился писать "проплачено/пропаганда/показуха...". Живя в стране, где идет война, не знать тактической медицины - это нонсенс", - прокомментировала Кароль.

"После третьей сирены ночью, когда летал шахед над домом - я осознала, что абсолютно беспомощна, но это уже в прошлом. Люблю жизнь. Люблю Украину. Хочу и должна быть полезной", - отметила она.

Также певица сказала, что для нее большая честь получить опыт от ветеранов Азов.

"Несокрушимые духом, опытные и молодые. Запишитесь и вы, это полезнее, чем просто твиты-иксы", - обратилась к хейтерам Тина.

Напомним, исполнительница прошла курс военной подготовки Резервист с ветеранами Азова по направлению тактическая медицина по протоколу ASM MARCH.

Он включал в себя обращение с оружием, практику по стрельбе, использование радиосвязи, инженерную подготовку и боевое слаживание.

Недавно мы рассказывали, что преподавательница по вокалу оценила живое пение Тины Кароль.

Также вдова Кузьмы Скрябина призналась, что артист думал о Кароль.

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