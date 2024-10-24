Тимур Мирошниченко рассказал о выкидыше у жены: "Говорили, что детей не будет"

Тимур Мирошниченко в разговоре со Славой Деминым прокомментировал тему адаптации усыновленных детей в семье , но он поделился не только этим. Известный шоумен также рассказал о неудачной беременности его избранницы Инны, случившейся в начале их отношений.

Ведущий рассказал о выкидыше у жены

Звезда честно признался, как им с любимой удалось пережить это испытание. Это произошло еще в 2017 году и беременность прервалась на маленьком сроке, поэтому обошлось без операции. Более того, Тимур говорит, что его партнерше не раз говорили, что она никогда не будет иметь детей. К счастью, паре удалось доказать обратное.

Но он не скрывает, что когда Инна забеременела дочерью Мией, то после пережитого выкидыша у них была тревожность и страх.

"Выкидыш был однажды. Это был 2017 год. Он произошел, когда совсем маленький срок был, даже не пришлось никаких там дополнительных манипуляций проводить. Но говорили, что ближайший год у нее детей не будет. Но Инне всю жизнь говорили, что у нее детей не будет. Было немножко тревожно, потому что ты понимаешь, что прецедент уже был. С первой беременностью, когда Мией Инна была беременна, это было легкое нервное состояние всегда", - поделился Мирошниченко.

скриншоты из интервью

Кроме того, шоумен отмечает, что в такой период важно поддерживать избранницу, а уже потом сосредоточиться на собственных чувствах, ведь женщине, которая теряет беременность, гораздо сложнее, нежели партнеру.

"Здесь надо поддерживать жену. Ты понимаешь, что у тебя будет ребенок, и пока ничего не видно, ничего не происходит, ты просто знаешь этот факт. Конечно, чем дальше, то понимание, что будет ребенок, пропорционально растет. У женщины же другая история, она это чувствует все внутри. Именно она теряет жизнь внутри себя. Здесь возвращаемся к тому, что чувствует мужчина, и то, что чувствует женщина", - объяснил свое мнение знаменитость.

"Это тоже индивидуально, возможно, для кого-то это трагедия и все остальное, но поддержать женщину в этот момент гораздо важнее, чем заботиться о себе. В этом случае ее высокая эмоциональность, она помогает, что я просто занят тем, что держу тот баланс и нет времени на какие-то свои моменты", - добавил он.

Напомним, Тимур и Инна Мирошниченко в браке уже более пяти лет. Они - многодетные родители, ведь воспитывают биологических сына Марка и дочь Мию, а также усыновленных Марселя и Ангелину. Первый названный ребенок появился у них прошлым летом, а девочка стала членом их семьи совсем недавно, всего несколько месяцев назад.