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Многодетный отец Тимур Мирошниченко честно ответил, готов ли он пойти на фронт

Вторник 15 октября 2024 16:18
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Многодетный отец Тимур Мирошниченко честно ответил, готов ли он пойти на фронт Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Автор: Катерина Собкова

Популярный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко откровенно рассказал, готов ли он взять в руки оружие и пойти воевать на фронт в случае необходимости.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью "Апострофу".

Как известно, знаменитость является многодетным отцом, и на данный момент имеет отсрочку из-за того, что имеет четырех несовершеннолетних детей.

На вопрос журналистки, как он относится к мобилизации, а также готов ли он пойти служить, если нужно будет, он ответил лаконично.

"Что касается мобилизации, то если потребуется, то я готов пойти воевать", - коротко и ясно обозначил свою позицию Тимур.

Что известно о приемных детях Мирошниченко

Тимур и его супруга, адвокат и блогерша Инна Мирошниченко воспитывают 4-х детей. Биологическими являются лишь двое из них - 6-летняя Мия и 4-летний Марко. А 3-летнего Марселя и 8-летнюю Ангелину они усыновили или, как сами говорят, "родили сердцем".

Многодетный отец Тимур Мирошниченко честно ответил, готов ли он пойти на фронт

Инна и Тимур с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

В июле 2023 года супруги забрали 2-летнего Марселя из детдома в Житомире. Несмотря на то, что у мальчика множество диагнозов, приемные родители не сдаются и радуются каждому новому навыку своего сына.

В ноябре 2023 года мальчик перенес серьезную операцию. На сегодняшний день он не только начал говорить новые слова, но и счастливо улыбается и очень любит своих родителей. А несколько недель назад Марселю сделали вторую операцию.

Многодетный отец Тимур Мирошниченко честно ответил, готов ли он пойти на фронт

Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)

В прошлом году Инна заявила, что она будет усыновлять второго ребенка. Для этого ей нужно было повторно пройти специальные курсы, чтобы стать кандидатом.

Многодетный отец Тимур Мирошниченко честно ответил, готов ли он пойти на фронт

Мия и Марко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

В апреле 2024 года адвокат рассказывала, что уже официально им стала. Главная сложность заключалась в том, что ребенка, который мог бы стать частью их семьи, трудно было отыскать. Семья получила от экспертов рекомендацию, где четко говорится, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет и без социальной истории.

Многодетный отец Тимур Мирошниченко честно ответил, готов ли он пойти на фронт

Ангелина (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.

В июне стало известно, что семья удочерила девочку и привезла ее в Украину.

Многодетный отец Тимур Мирошниченко честно ответил, готов ли он пойти на фронтМногодетный отец Тимур Мирошниченко честно ответил, готов ли он пойти на фронт

Инна и Тимур с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Ранее Инна Мирошниченко объяснила, почему ее дочери будут учиться в разных классах.

Также Мирошниченко рассказал о ревности между детьми в большой семье.

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