Мирошниченки осуществили мечту приемной дочери: трогательное видео

В семье известного телеведущего Тимура Мирошниченко и его супруги Инны сегодня радостное событие - 9 лет исполняется их приемной дочери Ангелине, которую они удочерили летом этого года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый совместный пост супругов в Instagram .

Инна отметила, что это первый день рождения девочки в кругу семьи, с объятиями мамы, папы, братьев и сестры.

"Это твой первый день рождения в кругу семьи! Первый, когда объятиями будят мама, папа, братья и сестра. Первый, когда ты сама выбрала подарок и ждала его с нетерпением! Первый, когда весь день будет только тебе и только так, как ты хочешь!" - написала многодетная мама.

Она опубликовала в сети трогательное видео, на котором показаны первые кадры с Ангелиной в семье.

А в Stories Мирошниченко показала, какое утро было у именинницы: квартиру украсили шариками, а Ангелину разбудили все члены семьи. Также был праздничный торт со свечкой.

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Также она рассекретила, какой подарок они с мужем подарили девочке на 9 лет. Дело в том, что дочка мечтала о сережках. Несколько месяцев назад ей прокололи уши, и она выбрала серьги в виде лошади - ее заветную мечту.

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Что известно о приемных детях Мирошниченко

Отметим, что Инна и Тимур Мирошниченко в браке 6 лет. У них четверо детей: двое родных (6-летняя Мия и 4-летний Марко) и двое усыновленных (9-летняя Ангелина и 3-летний Марсель).

В начале войны супруги задумались об усыновлении ребенка, а спустя год - летом 2023 года - забрали из детского дома в Житомире 2-летнего Марселя. У мальчика была непростая история появления на свет - он родился глубоко недоношенным и с множеством диагнозов. Однако это не смутило звездных родителей, и они каждый день доказывают, что чудеса случаются.

На сегодняшний день Марсель перенес несколько операций, но на этом супруги не останавливаются.

В прошлом году Инна заявила, что она будет усыновлять второго ребенка. Она заново прошла специальные курсы, чтобы официально стать кандидатом на усыновление. По результатам комиссии семье разрешили усыновить девочку в возрасте 8-10 лет без социальной истории.

В начале лета 2024 года Тимур заявлял, что они уже находятся на финишной прямой, а через несколько дней пара показала 8-летнюю Ангелину, которую они перевезли в Украину. На тот момент она жила в Польше, так как детское учреждение, в котором она находилась, эвакуировали в 2022 году.

Официально пара завершила процесс удочерения в сентябре 2024 года.

Инна и Тимур Мирошниченки с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)