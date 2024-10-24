Тимур Мірошниченко розповів про викидень у дружини: "Казали, що дітей не буде"

Тимур Мірошниченко в розмові зі Славою Дьоміним прокоментував тему адаптації усиновлених дітей у родині , але він поділився не лише цим. Відомий шоумен також розповів про невдалу вагітність його обраниці Інни, яка трапилася на початку їхніх стосунків.

Ведучий розповів про викидень у дружини

Зірка чесно зізнався, як їм з коханою вдалося пережити це випробування. Це сталося ще у 2017 році, і вагітність перервалася на маленькому терміні, тому обійшлося без операції. Ба більше, Тимур говорить, що його партнерці не раз казали, що вона ніколи не матиме дітей. На щастя, парі вдалося довести протилежне.

Але він не приховує, що коли Інна завагітніла донькою Мією, то після пережитого викидня у них була тривожність і страх.

"Викидень був один раз. Це був 2017 рік. Він відбувся, коли зовсім маленький термін був, навіть не довелося ніяких там додаткових маніпуляцій проводити. Але казали, що найближчий рік в неї дітей не буде. Але Інні все життя казали, що в неї дітей не буде. Було трошки тривожно, тому що ти розумієш, що прецедент вже був. З першою вагітністю, коли Мією Інна була вагітна, то був легкий нервовий стан завжди", - поділився Мірошниченко.

скриншоти з інтерв'ю

Окрім того, шоумен зазначає, що в такий період важливо підтримувати обраницю, а вже потім зосередитися на власних почуттях, адже жінці, яка втрачає вагітність, набагато складніше, ніж партнерові.

"Тут треба підтримувати дружину. Ти розумієш, що у тебе буде дитина, і поки нічого не видно, нічого не відбувається, ти просто знаєш цей факт. Звісно, чим далі, то розуміння, що буде дитина, пропорційно росте. У жінки ж інша історія, вона це відчуває все всередині. Саме вона втрачає життя всередині себе. Тут повертаємося до того, що відчуває чоловік, і те, що відчуває жінка", - пояснив свою думку знаменитість.

"Це теж індивідуально, можливо, для когось це трагедія і все інше, але підтримати жінку в цей момент значно важливіше, ніж піклуватися про себе. В цьому випадку її висока емоційність, вона допомагає, що я просто зайнятий тим, що тримаю той баланс і не маю часу на якісь свої моменти", - додав він.

Нагадаємо, Тимур і Інна Мірошниченки у шлюбі вже понад п'ять років. Вони - багатодітні батьки, адже виховують біологічних сина Марка і доньку Мію, а також усиновлених Марселя та Ангеліну. Перша названа дитина з’явилася у них минулого літа, а дівчинка стала членом їхньої родини зовсім нещодавно, лише кілька місяців тому.