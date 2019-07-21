Тимошенко прочитала стих во время голосования на выборах в Раду (видео)

Тимошенко проголосовала на выборах в Раду (фото: коллаж РБК-Украина)

Тимошенко отдала свой голос и прочитала стих украинцам

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", проголосовала на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые проходят сегодня, 21 июля. Соответствующе видео Тимошенко опубликовала на своей странице в Instagram.

Кроме того, политик прочитала стих известной украинской поэтессы и литературного критика Елены Телиги "Не треба слів. Хай буде тільки діло…", у которой сегодня день рождения.

Тимошенко проголосовала на выборах в Раду (видео: YouTube/5 канал)

При этом Тимошенко призвала всех украинцев прийти на свой избирательный участок и проголосовать. Она также посоветовала сделать не эмоциональный выбор, а взвешенный выбор, чтобы у Украины появился шанс.

Тимошенко проголосовала на выборах в Раду (видео: instagram.com/yulia_tymoshenko)

Сегодня все зависит от каждого из нас!" - прокомментировала видео Тимошенко.

Тимошенко проголосовала на выборах в Раду (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Напомним, что номер "Квартала 95" про выборы "взорвал" сеть. Комики показали, как политики считают голоса после парламентских выборов. Стоит отметить, что архивное видео 3,5-летней давности про подсчет голосов после выборов в Раду собрало большое количество просмотров в сети. Также появились новые комментарии.

Ранее сообщалось о том, что экстрасенс назвал партии, которые войдут в Верховную Раду.

Мы также писали о том, что эксперты дали прогноз касательно курса доллара после выборов в Раду, которые проходят сегодня, 21 июля.