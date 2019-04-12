Тимошенко звернулася до Зеленського і Порошенка: неоднозначна реакція мережі

Юлія Тимошенко висловилася про Зеленського і Порошенка і розбурхала мережа
Юлія Тимошенко напередодні дебатів Зеленського і Порошенко звернулася до кандидатів в президенти України.
У своєму відеозверненні, коментуючи розмова Володимира Зеленського та Петра Порошенка у студії телеканалу 1+1 на шоу "Право на владу", лідер ВО "Батьківщина" стала на бік чинного глави держави.
За словами Юлії Володимирівни, їй не сподобалося, як кандидат в президенти Зеленський вів себе в розмові з гарантом Конституції.
Юлія Тимошенко (фото: РБК-Україна)
"Якщо ви мрієте зайняти цю посаду, бережіть гідність і честь цієї посади. Не треба навколо неї влаштовувати бої. І не треба, борючись за статус президента, знищувати честь і гордість президентського статусу", - звернулася політик до Зеленського і додала, що коли вона дивилася останні хвилини цього діалогу, коли Зеленський кинув трубку практично в обличчя чинному президенту, то побачила, який це стрес для чинного президента.
"Знаючи про його проблеми зі здоров'ям, у нього пересохло в роті і він не міг далі говорити. Треба бути просто людьми і вміти вчасно подати навіть ковток води", - сказала Тимошенко.
Також вона порадила Петру Олексійовичу "тримати президентську планку і не стати частиною чужого шоу".
Щодо розмови Порошенка і Зеленського на 1+1
Нічний ефір на 1+1. Мене важко запідозрити в симпатіях до когось з двох кандидатів, але це саме той випадок, коли я винна висловитись. Розумієте, в чому справа... Якою б запеклою та безжальною не була політична боротьба, потрібно пам " ятати про певні моральні «маркери», за які не можна заступати. Я побачила руйнацію статусу посади Президента. Я побачила приниження Української Держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачіті не хотіли. Вибори минуть, а нам разом жити в одній країні. Залишаймося людьми. Це найменше, що ми можемо зробити для України. PS: Хто раптом пропустивши феєричну розмову Порошенка і Зеленського - посилання на новину і відео в першому коменті.Опубліковано Юлією Тимошенко П'ятниця, 12 квітня 2019 р.
Тимошенко обратилсь до Порошенка і Зеленського (відео: facebook.com/YuliaTymoshenko)
Користувачі мережі не змогли обійти увагою таку несподівану, як здалося багатьом, заяву Тимошенко.
В більшості своїй українці у коментарях до відео "респектуют" їй за те, що "повела себе, як справжній політик".
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Але деякі не вірять політику і накинулися на неї за те, що вона нібито "покриває систему".
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Нагадаємо, що 11 квітня з'явилося нове відео з Володимиром Зеленським, яке збурило українців у соціальних мережах. У цьому ролику кандидата у президенти України не збиває вантажівка, зате на нього висипається багато наркотичної речовини.
Тепер Він задоволений?Опубліковано Бойкот Партії Регіонів Четвер, 11 квітня 2019 р.
Новий ролик з Володимиром Зеленським (facebook.com/pg/BoycotteInUkraine)
Тим часом Володимира Зеленського вирішили перевірити на ухилення від служби в армії.