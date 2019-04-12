Нове відео з Зеленським і фурою схвилювало мережу

В мережі з'явилося нове відео з Зеленським, фурою і наркотиками
Увечері в четвер, 11 квітня, в соціальній мережі Facebook з'явилося нове відео з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. У новому ролику знову фігурує фура, але в цей раз вона не збиває Володимира Зеленського, а на нього висипається білий порошок, дуже схожий на кокаїн. Відео супроводжується фразою "З ним все в порядку, тому що він під кайфом".
Відео розмістив на своїй сторінці радник президента України Юрій Бірюков. Він закликав МВС закрити справу про попередній ролик, де кандидата КАМАЗ задавив.
За даним фактом Головне слідче управлениее Національної поліції відкрило кримінальне провадження за статтею ч. 2 ст. 346 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо державного або громадського діяча.
"Шановні (десь і кимось) МВС. ВІН живий! Все добре! Його не задавив КАМАЗ. Закривайте справу", - написав Бірюков.
Новий ролик з Володимиром Зеленським (facebook.com/pg/BoycotteInUkraine)
Українці шоковані новим відео і дуже емоційно відреагували на нього в соціальних мережах.
Скандал з відео про Зеленського і КАМАЗом (Колаж РБК-Україна)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українці в шоці від заяв, які звучали в ефірі програми "Право на владу".
А також ми розповідали про те, що автори відео, де Зеленського збиває вантажівка, прокоментували ролик.
Крім того, ми писали про те, що друг дитинства Володимира Зеленського Денис Манжосов розповів в ефірі передачі про те, як кандидат в президенти відноситься до наркотиків.