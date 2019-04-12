Тимошенко обратилась к Зеленскому и Порошенко: неоднозначная реакция сети

Тимошенко высказалась про Зеленского и Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Юлия Тимошенко высказалась про Зеленского и Порошенко и взбудоражила сеть

Юлия Тимошенко в канун дебатов Зеленского и Порошенко обратилась к кандидатам в президенты Украины.

В своем видеообращении, комментируя разговор Владимира Зеленского и Петра Порошенко в студии телеканала 1+1 на шоу "Право на владу", лидер ВО "Батькивщина" стала на сторону действующего главы государства.

По словам Юлии Владимировны, ей не понравилось, как кандидат в президенты Зеленский вел себя в разговоре с гарантом Конституции.

Юлия Тимошенко (фото: РБК-Украина)

"Если вы мечтаете занять эту должность, берегите достоинство и честь этой должности. Не надо вокруг нее устраивать бои. И не надо, борясь за статус президента, уничтожать честь и гордость президентского статуса", - обратилась политик к Зеленскому и добавила, что когда она смотрела последние минуты этого диалога, когда Зеленский бросил трубку практически в лицо действующему президенту, то увидела, какой это стресс для действующего президента.

"Зная о его проблемах со здоровьем, у него просто пересохло во рту и он не мог дальше говорить. Надо быть просто людьми и уметь вовремя подать даже глоток воды", - сказала Тимошенко.

Также она посоветовала Петру Алексеевичу "держать президентскую планку и не становится частью чужого шоу".

Щодо розмови Порошенка і Зеленського на 1+1 Нічний ефір на 1+1. Мене важко запідозрити в симпатіях до когось з двох кандидатів, але це саме той випадок, коли я повинна висловитись. Розумієте, в чому справа… Якою б запеклою та безжальною не була політична боротьба, потрібно пам’ятати про певні моральні «маркери», за які не можна заступати. Я побачила руйнацію статусу посади Президента. Я побачила приниження Української Держави. Я думаю, так само як і я, мільйони українців це бачити не хотіли. Вибори минуть, а нам разом жити в одній країні. Залишаймося людьми. Це найменше, що ми можемо зробити для України. PS: Хто раптом пропустив феєричну розмову Порошенка і Зеленського - посилання на новину і відео в першому коменті. Опубліковано Юлією Тимошенко Пʼятниця, 12 квітня 2019 р.

Тимошенко обратилсь к Порошенко и Зеленскому (видео: facebook.com/YuliaTymoshenko)

Пользователи сети не смогли обделить вниманием такое неожиданное, как показалось многим, заявление Тимошенко.

В большинстве своем украинцы в комментариях к видео "респектуют" ей за то, что "повела себя, как настоящий политик".

Перший раз ставлю лайк під дописом Юлі!

Пані Юлія тут права. Завжди потрібно залишатися людиною. Ти говориш, дай і іншому сказати, не перебивай.

Невже! Дуже гарне враження від поведінки Юлії Тимошенко після виборів. Не бігає, не кричить, вгамовна. Таким і має бути президент. А не хамлом.

Кроме всего прочего Президент - это главнокомандующий. Поэтому ЮВТ все правильно сказала. Хочу видеть, как вы в бой пойдете по призыву новоизбранного.

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Наверное, это один из тех немногих случаев, когда с Юлей нельзя не согласиться.

Спасибо вам за это высказывание. Ждала чего-то подобного еще со времен "У вас есть 24 часа, решай... те". Президент не должен быть хамлом.

Все таки Юлія - політик, і має поняття про гідність, повагу до держави і її символів. Знімаю шляпу

Бросив трубку, Зеленский унизил не президента, а всех телезрителей шоу - его потенциальных избирателей и потенциальных работодателей. Так он будет в случае победы на выборах (не дай Бог) общаться с народом.

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Но некоторые не верят политику и набросились на нее за то, что она якобы "покрывает систему".

Данное заявление говорит только об одном: она считает, что дно пробито и поддерживает, в данном случае, не Порошенко, а институт призиденства в стране в целом, т. е. расценивает Зеленского как угрозу, по понятным причинам.

Что за стереотипы? Почему вы решили, что Вова должен молчать, общаясь с Порохом, и ему подобными? Г*вно должно знать, что оно г*вно! И нашим, и вашим, Юлия Владимировна, не получится!

Ви, Юлiя Володимирiвна, зробили дуже велику помилку цим висловлюванням. Треба було всiх пiднiмати на ноги та бiгти до суду пiсля оголошення результатiв першого туру. Нiхто не дозволяв вам давали оцiнку Зеленському. Зараз дайте раду хоч собi. Як полiтик для виборцiв ви закiнчились.

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Напомним, что 11 апреля появилось новое видео с Владимиром Зеленским, которое взбудоражило украинцев в социальных сетях. В этом ролике кандидата в президенты Украины не сбивает грузовик, зато на него высыпается много наркотического вещества.

Тепер Аваков задоволений? Опубліковано Бойкот Партии Регионов Четвер, 11 квітня 2019 р.

Новый ролик с Владимиром Зеленским (facebook.com/pg/BoycotteInUkraine)

Тем временем Владимира Зеленского решили проверить на уклонения от службы в армии.