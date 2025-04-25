Тело мечты после 40 - реально! Названы упражнения для быстрого сжигания жира

После 40 лет организм начинает меняться, поэтому физическая активность приобретает еще большее значение. Названы самые эффективные упражнения, которые помогут поддерживать здоровье, замедлить старение мышц и сохранить жизненный тонус.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Махи гирями
Тренер Джаррод Ноббе рассказал, чтомахи гирями - это мощное движение, в котором силовые тренировки сочетаются с кардиотренировкой. Они зажигают ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и нижнюю часть спины - основные мышцы задней цепи, поддерживая при этом частоту сердечных сокращений.
Для людей старше 40 лет махи помогают улучшить осанку и обеспечить интенсивный метаболический эффект без ударов, связанных с высокой плиометрией.
Как правильно выполнить упражнение:
Выполните 3-4 подхода по 15-20 повторений с отдыхом от 30 до 45 секунд между подходами.
Толчок
Упражнение создает большую нагрузку на все тело, ускоряет сжигание калорий и позволяет справляться с большим весом, не оказывая чрезмерной нагрузки на суставы.
Выполняйте упражнение так:
Выполните 3-4 подхода по 8-10 повторений с 60-75 секундами отдыха между подходами.
Вращения руками
Упражнение задействует ваши косые мышцы живота, бедра и плечи динамично. Оно также помогает улучшить координацию, равновесие и здоровье позвоночника.
Как это сделать:
Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений в каждую сторону с 30-45 секундами отдыха между раундами.
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