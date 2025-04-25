Тіло мрії після 40 - реально! Названо вправи для швидкого спалювання жиру

Після 40 років організм починає змінюватися, тому фізична активність набуває ще більшого значення. Названо найефективніші вправи, які допоможуть підтримувати здоров’я, уповільнити старіння м’язів і зберегти життєвий тонус.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Махи гирями
Тренер Джаррод Ноббе розповів, що махи гирями - це потужний рух, у якому силові тренування поєднуються з кардіотренуванням. Вони запалюють сідничні м’язи, підколінні сухожилля та нижню частину спини - основні м’язи заднього ланцюга, підтримуючи при цьому частоту серцевих скорочень.
Для людей старше 40 років махи допомагають покращити поставу та забезпечити інтенсивний метаболічний ефект без ударів, пов’язаних із високою пліометрією.
Як правильно виконати вправу:
Виконайте 3-4 підходи по 15-20 повторень з відпочинком від 30 до 45 секунд між підходами.
Поштовх
Вправа створює велике навантаження на все тіло, прискорює спалювання калорій і дозволяє справлятися з більшою вагою, не надаючи надмірного навантаження на суглоби.
Виконуйте вправу так:
Виконайте 3-4 підходи по 8-10 повторень з 60-75 секундами відпочинку між підходами.
Оберти руками
Вправа залучає ваші косі м’язи живота, стегна та плечі динамічно. Вона також допомагає покращити координацію, рівновагу та здоров’я хребта.
Як це зробити:
Виконайте 3-4 підходи по 10-12 повторень на кожну сторону з 30-45 секундами відпочинку між раундами.
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