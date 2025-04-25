Тіло мрії після 40 - реально! Названо вправи для швидкого спалювання жиру

Найкращі вправи для спалювання жиру

Махи гирями

Тренер Джаррод Ноббе розповів, що махи гирями - це потужний рух, у якому силові тренування поєднуються з кардіотренуванням. Вони запалюють сідничні м’язи, підколінні сухожилля та нижню частину спини - основні м’язи заднього ланцюга, підтримуючи при цьому частоту серцевих скорочень.

Для людей старше 40 років махи допомагають покращити поставу та забезпечити інтенсивний метаболічний ефект без ударів, пов’язаних із високою пліометрією.

Як правильно виконати вправу:

встаньте, ноги на ширині плечей і поставте гирю на підлозі перед вами

візьміться за ручку обома руками, тримаючи спину рівною

проведіть гирею між ніг, як футбольний м’яч

після цього різко підніміть гирю на висоту грудей

Виконайте 3-4 підходи по 15-20 повторень з відпочинком від 30 до 45 секунд між підходами.

Махи гирями (фото: eatthis.com)

Поштовх

Вправа створює велике навантаження на все тіло, прискорює спалювання калорій і дозволяє справлятися з більшою вагою, не надаючи надмірного навантаження на суглоби.

Виконуйте вправу так:

встаньте прямо зі штангою або гантелями на висоті плечей, лікті мають бути трохи попереду обважнювачів

підтримуйте стрижень і тримайте п’яти рівно

злегка присядьте, зігнувши коліна

підніміть руки над головою і одночасно випряміть ноги

зафіксуйте вагу над головою, випрямивши руки та біцепси біля вух

контрольно опустіть вагу назад на плечі.

Виконайте 3-4 підходи по 8-10 повторень з 60-75 секундами відпочинку між підходами.

Вправа "поштовхи руками" (фото: eatthis.com)

Оберти руками

Вправа залучає ваші косі м’язи живота, стегна та плечі динамічно. Вона також допомагає покращити координацію, рівновагу та здоров’я хребта.

Як це зробити:

встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, тримаючи ручку троса, опорну стрічку або гантель

обертайте тулуб, тягнучи або розмахуючи вагою по діагоналі тіла

завершіть рух біля протилежного стегна, тримаючи руки прямими та напруженими

Виконайте 3-4 підходи по 10-12 повторень на кожну сторону з 30-45 секундами відпочинку між раундами.

Оберти руками (фото: eatthis.com)