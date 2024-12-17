Не только Mocha Mousse: Андре Тан назвал самые актуальные цвета зимы 2025

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал самые трендовые аксессуары на зиму 2024-2025 , рассказал про оттенки, которые будут на пике популярности в этом сезоне. Следует обратить внимание как на коричневый, который сейчас в моде, так и на другие.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.

Как известно, институт цвета Pantone назвал главный цвет следующего года. Это Mocha Mousse - теплый, насыщенный коричневый оттенок, олицетворяющий комфорт, гармонию, стремление к простым и одновременно изысканным жизненным радостям.

Однако не только коричневый будет на пике популярности. Дизайнер отметил, что также в тренде будут сливовый, небесно-голубой, болотный хаки, бледно-розовый и сапфировый.

Сливовый

По словам Тана, этот цвет - универсален. Его можно сочетать как с базовыми оттенками (серый, бежевый, черный), так и с яркими (золотой, лавандовый). Он добавляет нотку элегантности любому образу. А чтобы точно выделиться из серой толпы - присмотрите total look.

Модный цвет на зиму (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Небесно-голубой

Он напоминает ясное зимнее небо или ледяные пейзажи, создавая атмосферу спокойствия и легкости. Небесно-голубой оттенок можно сочетать с нейтральными зимними цветами, такими как серый, белый, кремовый, или темно-синий. Также можно добавить яркие акценты, например, серебристые или металлические элементы, чтобы создать стильный и современный образ.

Модный цвет на зиму (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Хаки

Болотный хаки - это насыщенный, приглушенный оттенок зеленого с коричневыми и серыми нотками, который отлично подходит для зимы. Этот цвет ассоциируется с природными, землистыми пейзажами, и в зимней одежде он создает ощущение уюта и сдержанной элегантности. Его можно сочетать с коричневым, бежевым и песочным.

Модный цвет на зиму (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Бледно-розовый

Бледно-розовый оттенок на зиму - это нежный и утонченный цвет, который может добавить тепла и мягкости в холодное время года. Андре Тан назвал этот оттенок "бледный бабл-гам". Он предлагает добавить в свой гардероб акценты такого цвета в виде свитеров, кардиганов или блуз.

Модный цвет на зиму (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сапфировый

Сапфировый синий - это глубокий и насыщенный оттенок синего, напоминающий драгоценный камень, который выглядит особенно элегантно и роскошно в зимний период. Этот цвет ассоциируется с холодной зимней ночью, ясным небом или снежными пейзажами и отлично вписывается в зимнюю палитру. Комбинировать его можно с белым, серым или серебристым.

Модный цвет на зиму (фото: instagram.com/andre_tan_official)