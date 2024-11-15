Перчатки и цветные колготки: Андре Тан назвал самые трендовые аксессуары на зиму 2024-2025
Известный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно дал 3 совета женщинам, которые хотят выглядеть моложе, на этот раз рассказал, которыми аксессуарами можно дополнить свой образ зимой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.
Андре Тан отметил, что холодное время года - не повод отказываться от аксессуаров. Именно они добавят образу изюминку, завершат его и выделят вас из толпы.
Перчатки
Первое, что советует дизайнер, это перчатки. В тренде цветные варианты, а также объемные. Они могут быть как самостоятельным акцентом, так и в тон к сумке или обуви.
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Декор на сумках
Интересный тренд на зиму 2025 - обвес на сумках. Многие дизайнеры на своих показах уже продемонстрировали такой прием, это могут быть украшения, которые вешают на шею, брелоки, ключницы, карабины с подвесом, шнурки, бантики, заколки для волос (особенно крабики).
"Чем объемнее и необычнее, тем круче", - подчеркнул стилист.
Например, на сумку можно повесить свою любимую мягкую игрушку.
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Плотные цветные колготы
Еще один тренд - цветные колготы в самых трендовых цветах: темно-бордовый, изумрудный, коричневый, хаки, серый.
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Шарф или палантин в тон к пальто
Также Андре Тан подчеркнул, что очень стильным будет образ с шарфом или палантином в тон к пальто. Лучше всего, чтобы аксессуар был с той же ткани, что и верхняя одежда.
Его можно фиксировать брошками и делать красивую драпировку.
"Выглядит очень элегантно", - отметил Тан.
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Галстук
Дизайнер советует добавлять образы офисный галстук. Его можно носить даже со свитерами и лонгсливами.
"В тренде именно цветные галстуки, которые можно носить не только с рубашками, но и с обычными лонгсливами", - подчеркнул Андре Тан.
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Кто такой Андре Тан
Андре Тан - украинский дизайнер и модельер.
В 1999 году прошел первый показ одежды Тана. Был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В 2020 году была основана его торговая марка ANDRE TAN.
Недавно Тан рассказал о главных тенденциях в обувной моде на осень и зиму 2024-2025. Он посоветовал модницам носить ботфорты, замшевую обувь, обувь с квадратным носком, байкерские сапоги, ботинки-трубы и грубые ботинки.
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
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