Не тільки Mocha Mousse: Андре Тан назвав найактуальніші кольори зими 2025

Відомий український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав найтрендовіші аксесуари на зиму 2024-2025 , розповів про відтінки, що будуть на піку популярності цього сезону. Варто звернути увагу як на коричневий, який зараз у моді, так і на інші.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram стиліста.

Як відомо, інститут кольору Pantone назвав головний колір наступного року. Це Mocha Mousse - теплий, насичений коричневий відтінок, що уособлює комфорт, гармонію, прагнення до простих і водночас вишуканих життєвих радощів.

Однак не тільки коричневий буде на піку популярності. Дизайнер зазначив, що також у тренді будуть сливовий, небесно-блакитний, болотний хакі, блідо-рожевий і сапфіровий.

Сливовий

За словами Тана, цей колір - універсальний. Його можна поєднувати як із базовими відтінками (сірий, бежевий, чорний), так і з яскравими (золотий, лавандовий). Він додає нотку елегантності будь-якому образу. А щоб точно виділитися із сірого натовпу - підберіть total look.

Модний колір на зиму (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Небесно-блакитний

Він нагадує ясне зимове небо або крижані пейзажі, створюючи атмосферу спокою і легкості. Небесно-блакитний відтінок можна поєднувати з нейтральними зимовими кольорами, такими як сірий, білий, кремовий, або темно-синій. Також можна додати яскраві акценти, наприклад, сріблясті або металеві елементи, щоб створити стильний і сучасний образ.

Модний колір на зиму (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Хакі

Болотний хакі - це насичений, приглушений відтінок зеленого з коричневими та сірими нотками, який чудово підходить для зими. Цей колір асоціюється з природними, землистими пейзажами, і в зимовому одязі він створює відчуття затишку і стриманої елегантності. Його можна поєднувати з коричневим, бежевим і пісочним.

Модний колір на зиму (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Блідо-рожевий

Блідо-рожевий відтінок на зиму - це ніжний і витончений колір, який може додати тепла і м'якості в холодну пору року. Андре Тан назвав цей відтінок "блідий бабл-гам". Він пропонує додати до свого гардероба акценти такого кольору у вигляді светрів, кардиганів або блуз.

Модний колір на зиму (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сапфіровий

Сапфіровий синій - це глибокий і насичений відтінок синього, що нагадує дорогоцінний камінь, який має особливо елегантний і розкішний вигляд у зимовий період. Цей колір асоціюється з холодною зимовою ніччю, ясним небом або сніговими пейзажами та відмінно вписується в зимову палітру. Комбінувати його можна з білим, сірим або сріблястим.

Модний колір на зиму (фото: instagram.com/andre_tan_official)