Mocha Mousse - главный цвет 2025 года: модные идеи с новым оттенком коричневого

Институт цвета Pantone назвал главный цвет следующего года. Это Mocha Mousse - теплый, насыщенный коричневый оттенок. С ним можно создать огромное количество стильных образов как на каждый день, так и для праздничных мероприятий или выхода в свет.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Елены Шевченко в Instagram рассказывает, как этот цвет добавить в свой гардероб, чтобы быть самой модной.

Это теплый, насыщенный коричневый оттенок, который напоминает молочный шоколад, ароматный кофе и уют зимних вечеров. Он символизирует комфорт, удовольствие и гармонию, к которым так стремится современный мир.

Как добавить Mocha Mousse в гардероб

Пальто и куртки

Mocha Mousse идеально подходит для пальто и тренчей, добавляя теплоту и изысканность. На пике популярности будут длинные пальто с поясом, чтобы подчеркнуть силуэт.

Кардиганы и свитера

Мягкие и уютные кардиганы, свитера и платья в оттенке Mocha Mousse станут основой комфортных зимних и весенних образов. Сочетание с черными, кремовыми или золотыми аксессуарами создаст интересный контраст.

Пиджаки и брюки

Mocha Mousse идеально подойдет для офисного стиля, где он добавит строгости и элегантности без излишней формальности. Приталенные пиджаки или брюки в этом цвете можно сочетать с более яркими или нейтральными оттенками.

Совет: Экспериментируйте с текстурами: сочетайте кашемир, кожу или бархат, чтобы создать эффектный вид.

Главный цвет 2025 года (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Обувь

В 2025 году можно ожидать популярность ботильонов, сапог и туфель в оттенке Mocha Mousse. Они будут сочетаться как с классическими, так и с более современными нарядами.

Сумки

Сумки в цвете Mocha Mousse станут стильным аксессуаром, который легко впишется в любой образ. Этот цвет идеально подходит для кожаных сумок или сумок с текстурой, таких как замша.

Главный цвет 2025 года (фото: instagram.com/purpur.stylist)

С какими цветами сочетать Mocha Mousse

С нейтральными оттенками: Mocha Mousse хорошо сочетается с другими нейтральными цветами, такими как бежевый, кремовый, белый и серый. Это создаст спокойный и сбалансированный образ.

Контраст с яркими цветами: для более смелых и модных образов Mocha Mousse можно сочетать с яркими оттенками, такими как бордовый, оранжевый или насыщенный синий. Это добавит динамики в образ, но при этом не будет чрезмерно ярким.

С темными оттенками: черный, темно-синий или графитовый создадут сильный контраст с Mocha Mousse, при этом добавляя элегантности и строгости.

"В 2025 году мы все будем носить "шоколадный" уют. И пусть Mocha Mousse добавит тепла не только в ваш гардероб, но и в ваши дни", - отметила Шевченко.

Главный цвет 2025 года (фото: instagram.com/purpur.stylist)