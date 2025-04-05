Не только пошлины. 4 новые угрозы для телефонов, ПК и гаджетов в 2025 году

Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. Эти шаги угрожают не только ценам, но и будущему технологического рынка.

Про 4 причины, почему технологии станут менее доступными в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

Технологии снова станут роскошью?

Когда-то персональные компьютеры были предметом роскоши - редкостью, доступной лишь энтузиастам и обеспеченным. С ростом спроса и конкуренции устройства стали массовыми и доступными. Однако новые тарифы могут изменить эту динамику.

Рост цен снижает интерес потребителей к необязательным покупкам. Это, в свою очередь, заставляет производителей сокращать выпуск продукции. Особенно страдают небольшие компании, которые не готовы рисковать в условиях нестабильности. Они могут приостановить выпуск новых моделей или полностью свернуть отдельные линейки.

В результате - меньше выбора, дольше ждать обновлений, а рынок начнет "сжиматься" обратно.

EVGA ушла с рынка видеокарт из-за убытков (фото: Foundry)

Забудьте о падении цен

Раньше техника и комплектующие становились дешевле, потому что компании конкурировали между собой и постоянно придумывали что-то новое. Это заставляло их снижать цены. Но если выбор на рынке станет меньше, у производителей не будет смысла бороться за покупателей ценами. Что мы получим? Застой или рост стоимости.

История с процессорами - наглядный пример. До выхода AMD Ryzen компания Intel годами продавала одни и те же 4-ядерные чипы без изменений в цене. А флагман на 10 ядер вышел с ценником 1723 долларов. Только появление достойного конкурента изменило расстановку сил и снизило цены.

С уменьшением конкуренции и ростом затрат на импорт, компании снова могут диктовать условия - и потребители окажутся в проигрыше.

Kaby Lake i7-7700X уступил место более мощному Coffee Lake i7-8700K (фото: Foundry)

Замедление выхода новых продуктов

В условиях экономической нестабильности компании вряд ли захотят рисковать, инвестируя в новые устройства. С другой стороны, и потребители теряют интерес к дорогим обновлениям, если изменения по сравнению с предыдущими моделями минимальны. Получается некий "парадокс ожидания": одни не спешат производить, другие - покупать.

Представьте, вы привыкли менять смартфон каждые два года. Но если новинки лишь немного отличаются от вашей текущей модели, а цены остаются высокими - зачем спешить с покупкой? Это особенно актуально для флагманских гаджетов.

Компании могут начать сдерживать выпуск инновационных форм-факторов - например, смартфонов с тройным сгибом или других экспериментальных устройств. Подобное уже наблюдается в сегменте видеокарт: NVIDIA и AMD все чаще фокусируются на дорогих моделях, игнорируя бюджетных пользователей.

Intel остается одним из немногих игроков, поддерживающих нижний сегмент, но его влияние ограничено.

Геймеры с ограниченным бюджетом продолжают использовать старые видеокарты, снижая настройки графики - и пока что это работает. Но надолго ли?

Тем временем разработка новых стандартов - вроде Wi-Fi 7 или PCIe 7.0 - продолжается. Однако между анонсом и реальным выходом на рынок теперь может пройти гораздо больше времени, чем раньше.

Если интерес к новинкам снизится, компании прекратят эксперименты с новыми форм-факторами, как этот складывающийся смартфон (фото: PCWorld)

Непредсказуемость цен

Раньше технологический прогресс сопровождался определенной логикой в ценообразовании: старые устройства дешевели, новые выходили по разумной цене. Однако рост производственных затрат уже начал нарушать эту тенденцию, а с введением новых пошлин ситуация стала еще менее стабильной.

Компании вынуждены менять логистику, переносить производство, нанимать новых сотрудников, тратить деньги на обучение. Все эти расходы влияют на конечную цену товара. Крупные игроки могут временно взять удар на себя, чтобы не потерять рынок, но надолго этого не хватит.

Особую тревогу вызывает тот факт, что новые тарифы могут вводиться внезапно. Например, недавно власть США предложила ввести 25% пошлину на все полупроводники и медь. Эти материалы критичны для производства почти всей электроники. Если они "сложатся" с уже существующими пошлинами (20% на китайские товары), итоговая цена устройств с множеством компонентов может резко вырасти.

Дополнительная проблема: даже сами производители пока не до конца понимают, как будут применяться новые правила. Многие находятся в режиме экстренной адаптации.

Детальный вид печатной платы с медными соединениями (фото: Pixabay)