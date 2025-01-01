Что ждет Android-смартфоны в 2025 году: 6 ключевых тенденций

2025 год обещает стать захватывающим временем для любителей Android-смартфонов. Технологии продолжают стремительно развиваться, и новые флагманские устройства обещают удивить нас впечатляющими инновациями.

Про шесть ключевых тенденций, которые, скорее всего, определят будущее Android-флагманов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Улучшенное время работы от батареи

Одним из самых заметных улучшений в смартфонах следующего поколения станет значительно увеличенная продолжительность работы аккумулятора, по крайней мере, теоретически. И причин для этого несколько.

Возможно, главная причина - это более широкое внедрение кремниевых аккумуляторов, которые обеспечивают большую емкость при тех же физических размерах, что и литиевые батареи. Производители, такие как HONOR, Xiaomi, OPPO и OnePlus, активно работают в этом направлении.

Например, vivo X200 Pro Mini сочетает компактный 6,39-дюймовый экран с крупным аккумулятором на 5700 мА/ч. С другой стороны, realme GT7 Pro вместил батарею на 6500 мА/ч в своем корпусе.

Благодаря более эффективным процессорам и значительно увеличенным аккумуляторам, в 2025 году ожидается существенный прирост автономности.

Еще одной причиной для надежд на улучшение является использование двух ведущих процессоров для Android-смартфонов, Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400, созданных по 3-нм техпроцессу TSMC.

Это обещает значительный прирост энергоэффективности по сравнению с 4-нм процессорами предыдущего поколения. Qualcomm заявляет, что их новый процессор на 44 процентов эффективнее предшественника, а MediaTek утверждает, что их чип на 40 процентов эффективнее.

Во время тестов наибольшие приросты наблюдались при видеозвонках в Zoom (+30 процентов), воспроизведении 4K-видео (+30 процентов) и веб-серфинге (+46 процентов). Конечно, новые телефоны будут быстрее разряжаться при максимальной нагрузке, но такая ситуация возникает только при использовании бенчмарков.

Огромный скачок в производительности

Главное улучшение, ожидаемое в флагманских Android-смартфонах следующего поколения, - это производительность. Процессор Snapdragon 8 Elite оснащен кастомным ядром Oryon CPU.

Предварительные тесты на realme GT7 Pro показали, что заявленные Qualcomm 45-процентные улучшения производительности CPU и GPU не совсем оправдались, но прирост по сравнению с предыдущим годом все равно оказался впечатляющим.

В то же время ROG Phone 9 Pro практически соответствует заявленным показателям Qualcomm для CPU, но немного уступает в категории GPU.

Процессор Dimensity 9400 от MediaTek не предлагает такого значительного прироста в производительности CPU, но тесты OPPO Find X8 Pro показали, что устройство демонстрирует отличные результаты в стресс-тестах GPU, при этом нагреваясь меньше, чем ROG Phone 9 Pro. Это важное преимущество для мобильных геймеров.

В 2025 году ожидается высокая производительность на флагманах Android (фото: Android Authority)

Тонкие смартфоны могут вернуться

Более десяти лет назад производители смартфонов активно соревновались за звание самого тонкого устройства, и тогда уже появлялись ультратонкие телефоны, лишенные разъема для наушников. Похоже, в 2025 году эта гонка может возобновиться.

Ходят многочисленные слухи о так называемом iPhone 17 Air, который будет тоньше других моделей iPhone 17. Кроме того, недавно появилась информация, что Samsung может представить Galaxy S25 Slim через несколько месяцев после выхода основной серии Galaxy S25.

Apple и Samsung, судя по всему, выпустят значительно более тонкие телефоны в 2025 году. Это может привести к новому витку гонки за толщину среди производителей.

Основные минусы такого подхода очевидны: меньшая емкость аккумуляторов и возможное повышение температуры устройств, что свело бы на нет все ранее упомянутые преимущества.

Рост цен или ухудшения характеристик

Qualcomm ранее подтвердила, что процессор Snapdragon 8 Elite, вероятно, будет дороже Snapdragon 8 Gen 3, а последние утечки указывают на повышение цены на 20-30 процентов. Даже Dimensity 9400, как говорят, обойдется дороже, чем Dimensity 9300. Кроме того, сообщается, что выросли и цены на оперативную память.

Производителям Android-смартфонов придется как-то справляться с ростом затрат. Они могут либо переложить эти расходы на потребителей, увеличив стоимость новых телефонов, либо предложить урезанные характеристики (или отказаться от значительных улучшений), чтобы сдерживать затраты на материалы.

Встроенные в дисплей сканеры отпечатков пальцев, которые могут хорошо работать

Первые встроенные в экран сканеры отпечатков пальцев работали довольно плохо, с низкой скоростью сканирования и необходимостью повторных попыток.

Однако эта технология за последние годы сделала огромный шаг вперед, и некоторые флагманские производители смартфонов уже переходят с оптических сканеров на более быстрые и надежные ультразвуковые решения. Эти сканеры позволяют разблокировать телефон даже мокрыми пальцами.

Ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев, встроенные в экран, набирают популярность в сегменте флагманских телефонов благодаря китайскому бренду Goodix.

Долгое время Qualcomm была одним из немногих крупных поставщиков ультразвуковых сканеров для встроенных в экран решений. Однако ранее в этом году произошло важное событие: китайская компания Goodix объявила о коммерческой доступности своего первого ультразвукового сканера для внедрения в экраны.

Эта технология дебютировала на vivo X100 Ultra, и с тех пор мы видели, как множество других китайских флагманских телефонов внедрили это решение, включая серию Xiaomi 15 и OnePlus 13.

Так что в 2025 году можно ожидать более широкого распространения ультразвуковых сканеров отпечатков пальцев.

Сканер отпечатков пальцев (фото: Android Authority)

Водонепроницаемые телефоны

Хотя защита от воды уже не является новинкой, последние флагманские смартфоны практически все получили рейтинги IP68 и даже IP69. Почти все современные устройства на базе Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400 оснащены полноценной защитой от воды. Некоторые из них даже имеют более высокий рейтинг IP69, обеспечивающий защиту от струй воды под высоким давлением и воды высокой температуры.

В 2025 году еще больше телефонов Android станут водонепроницаемыми (фото: Weibo)