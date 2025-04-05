Не тільки мита. 4 нові загрози для телефонів, ПК і гаджетів у 2025 році

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. Ці кроки загрожують не тільки цінам, а й майбутньому технологічного ринку.

Про 4 причини, чому технології стануть менш доступними у 2025 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Технології знову стануть розкішшю?

Колись персональні комп'ютери були предметом розкоші - рідкістю, доступною лише ентузіастам і забезпеченим. Зі зростанням попиту та конкуренції пристрої стали масовими та доступними. Однак нові тарифи можуть змінити цю динаміку.

Зростання цін знижує інтерес споживачів до необов'язкових покупок. Це, своєю чергою, змушує виробників скорочувати випуск продукції. Особливо страждають невеликі компанії, які не готові ризикувати в умовах нестабільності. Вони можуть призупинити випуск нових моделей або повністю згорнути окремі лінійки.

У результаті - менше вибору, довше чекати оновлень, а ринок почне "стискатися" назад.

EVGA пішла з ринку відеокарт через збитки (фото: Foundry)

Забудьте про падіння цін

Раніше техніка та комплектуючі ставали дешевшими, тому що компанії конкурували між собою і постійно придумували щось нове. Це змушувало їх знижувати ціни. Але якщо вибір на ринку стане меншим, у виробників не буде сенсу боротися за покупців цінами. Що ми отримаємо? Застій або зростання вартості.

Історія з процесорами - наочний приклад. До виходу AMD Ryzen компанія Intel роками продавала одні й ті самі 4-ядерні чіпи без змін у ціні. А флагман на 10 ядер вийшов із цінником 1723 доларів. Тільки поява гідного конкурента змінила розстановку сил і знизила ціни.

Зі зменшенням конкуренції та зростанням витрат на імпорт, компанії знову можуть диктувати умови - і споживачі опиняться в програші.

Kaby Lake i7-7700X поступився місцем більш потужному Coffee Lake i7-8700K (фото: Foundry)

Уповільнення виходу нових продуктів

В умовах економічної нестабільності компанії навряд чи захочуть ризикувати, інвестуючи в нові пристрої. З іншого боку, і споживачі втрачають інтерес до дорогих оновлень, якщо зміни порівняно з попередніми моделями мінімальні. Виходить такий собі "парадокс очікування": одні не поспішають виробляти, інші - купувати.

Уявіть, ви звикли міняти смартфон кожні два роки. Але якщо новинки лише трохи відрізняються від вашої поточної моделі, а ціни залишаються високими - навіщо поспішати з покупкою? Це особливо актуально для флагманських гаджетів.

Компанії можуть почати стримувати випуск інноваційних форм-факторів - наприклад, смартфонів з потрійним згином або інших експериментальних пристроїв. Подібне вже спостерігається в сегменті відеокарт: NVIDIA і AMD все частіше фокусуються на дорогих моделях, ігноруючи бюджетних користувачів.

Intel залишається одним із небагатьох гравців, які підтримують нижній сегмент, але його вплив обмежений.

Геймери з обмеженим бюджетом продовжують використовувати старі відеокарти, знижуючи налаштування графіки - і поки що це працює. Але чи надовго?

Тим часом розробка нових стандартів - на кшталт Wi-Fi 7 або PCIe 7.0 - триває. Однак між анонсом і реальним виходом на ринок тепер може пройти набагато більше часу, ніж раніше.

Якщо інтерес до новинок знизиться, компанії припинять експерименти з новими форм-факторами, як цей складаний смартфон (фото: PCWorld)

Непередбачуваність цін

Раніше технологічний прогрес супроводжувався певною логікою в ціноутворенні: старі пристрої дешевшали, нові виходили за розумною ціною. Однак зростання виробничих витрат уже почало порушувати цю тенденцію, а з введенням нових мит ситуація стала ще менш стабільною.

Компанії змушені змінювати логістику, переносити виробництво, наймати нових співробітників, витрачати гроші на навчання. Усі ці витрати впливають на кінцеву ціну товару. Великі гравці можуть тимчасово взяти удар на себе, щоб не втратити ринок, але надовго цього не вистачить.

Особливу тривогу викликає той факт, що нові тарифи можуть вводитися раптово. Наприклад, нещодавно влада США запропонувала запровадити 25% мито на всі напівпровідники та мідь. Ці матеріали критичні для виробництва майже всієї електроніки. Якщо вони "складуться" з уже наявними митами (20% на китайські товари), підсумкова ціна пристроїв з безліччю компонентів може різко зрости.

Додаткова проблема: навіть самі виробники поки не до кінця розуміють, як застосовуватимуться нові правила. Багато хто перебуває в режимі екстреної адаптації.

Детальний вигляд друкованої плати з мідними з'єднаннями (фото: Pixabay)