Первая страна готова обнулить пошлины для США и ждет соглашения, - Трамп

Вьетнам готов полностью отменить пошлины для США. Это может стать возможным после соглашения между странами.

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Truth Social .

"Вьетнам хочет снизить свои тарифы до нуля, если сможет достичь соглашения с США. Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем", - отметил президент США.

Трамп сообщил, что он провел переговоры с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. По его словам, Лам сообщил, что Вьетнам готов снизить свои тарифы до нуля.

Новые пошлины от Трампа

Напомним, американский президент Дональд Трамп ввел новые таможенные тарифы на импорт товаров из всех стран мира, которые начали действовать со 2 апреля 2025 года. Они варьируются от 10% до 50% в зависимости от страны, которая импортирует продукцию.

В частности, для Украины установлен 10% тариф. Канада уже отреагировала на эти меры, введя 25% пошлину на автомобили, поступающие из США.

Британия также подготовила ответ, обнародовав список из 8000 американских товаров, которые могут подпасть под пошлины. Этот перечень включает разнообразные товары, "от биноклей до бурбонного виски".

О том, какие последствия для мировой экономики могут иметь эти изменения и как на них реагируют другие страны, читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что, когда Трамп ввел новые таможенные тарифы на импорт товаров из разных стран, он не обошел даже необитаемые острова, где живут пингвины.

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