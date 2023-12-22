Известный украинский певец и TikTok-блогерша впервые станут родителями (фото)

Украинский певец Parfeniuk и его возлюбленная, TikTok-блогерша под псевдонимом Симбочка, поделились с поклонниками радостной новостью: они впервые станут родителями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Звездная пара ждет первенца

Артист и блогерша запостили в соцсетях серию фотографий, на которых пара демонстрирует положительный тест на беременность.

"Нас теперь трое. Ждем тебя, наше солнышко", - написали они под публикацией.

Parfeniuk и Симбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

О том, что Илья Парфенюк скоро станет отцом, он рассказал в интервью Славе Демину.

"Симба беременна. Слава, ты первый, кто об этом узнал. Готовимся. Я был шокирован и очень рад. Она проснулась утром и говорит: я чувствую, что нужно сделать тест. Мы делаем тест, а там две полоски. Мы сразу решили, что будем воспитывать", - поделился певец.

Parfeniuk и Симбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

Напомним, в конце ноября пара объявила о помолвке. По словам звезд, это произошло еще в июле этого года, однако рассказать новость они решили позже, так как опасались хейта фанатов.

Для справки

Parfeniuk стал популярным после выпуска своей песни "Провела екскурсію", которую за полгода прослушали почти миллион человек.

Кроме этого, в его репертуаре такие композиции, как "Долоні", "Відриваючись", "Повільно" и другие.

Parfeniuk и Симбочка (фото: instagram.com/parfeniuk_13)

Известно, что вместе с друзьями он исполнял песни в троллейбусе и делился своим творчеством в ТикТок, что привело к его широкой популярности.

Его невеста Симбочка тоже реализовалась в сети. Она ведет успешный блог, за которым следят более 230 тысяч человек. А в ТикТок у нее более 2,5 миллионов подписчиков.