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"Ти для мене, як матір для сина - сама рідна й навіки одна": Усик присвятив пісню Україні (відео)

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П'ятниця 01 квітня 2022 19:11
"Ти для мене, як матір для сина - сама рідна й навіки одна": Усик присвятив пісню Україні (відео) Олександр Усик (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Олександр Усик, який виїхав з України готуватися до бою з Джошуа, присвятив вірш своїй рідній країні.

Зворушливі рядки були написані боксером ще в 2018 році. Але зараз Олександр опублікував їх у своєму Instagram вже в якості пісні.

"Добрий вечір, ми з України. Цей вірш я писав вночі 2 січня 2018 року. О 01:27. Я був у своєму тренувальному таборі. Я готувався до поєдинку з Майрісом Брієдісом, і після тренування я не міг заснути. І мені в голову прийшла думка написати цей вірш. Я назвав його "Новий Гімн". Я не знаю, чому я так його назвав. Тому я хочу присвятити цей вірш, а зараз - пісню - Україні та українському народу. Слава Богу за Україну!" - написав Усик.

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина, -

Сама рідна й навіки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя.

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе, рідненьку, попросим

Всіх святих тебе зберегти.

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

Й карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось, браття, ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Також Усик звернувся до "маленької купки, яка буде зараз гавкати, чому ти не зробив цього раніше, або де ти був раніше".

"Миру вам, добра, і любові. Кожен з нас ділиться зі світом тим, що він має. Хтось має багато любові і нею ділиться. А хтось має багато злості і посилає її на інших, не розуміючи, що Всесвіт працює по-іншому. Що віддаєш - те і отримуєш. Краще пізно, ніж ніколи", - написав спортсмен.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли будинок Усика під Києвом.

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Олександр Усик
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