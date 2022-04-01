"Ти для мене, як матір для сина - сама рідна й навіки одна": Усик присвятив пісню Україні (відео)
Олександр Усик, який виїхав з України готуватися до бою з Джошуа, присвятив вірш своїй рідній країні.
Зворушливі рядки були написані боксером ще в 2018 році. Але зараз Олександр опублікував їх у своєму Instagram вже в якості пісні.
"Добрий вечір, ми з України. Цей вірш я писав вночі 2 січня 2018 року. О 01:27. Я був у своєму тренувальному таборі. Я готувався до поєдинку з Майрісом Брієдісом, і після тренування я не міг заснути. І мені в голову прийшла думка написати цей вірш. Я назвав його "Новий Гімн". Я не знаю, чому я так його назвав. Тому я хочу присвятити цей вірш, а зараз - пісню - Україні та українському народу. Слава Богу за Україну!" - написав Усик.
Україна, моя Україна.
Моя сильна, моя Батьківщина.
Ти для мене, як матір для сина, -
Сама рідна й навіки одна.
Ти козацького роду країна,
Богом ти на небі любима,
Батьківщина ти сильна моя.
Тіло ми за тебе положим,
А душею ми з Богом завжди.
Ми за тебе, рідненьку, попросим
Всіх святих тебе зберегти.
І безкрайні поля без обмежень,
І вродливі ліса та поля,
Й карпатські гори високі,
І смереки стрункі, як струна.
Все в нас є: для життя та для свята,
В нас країна єдина на всіх.
Так помолимось, браття, ми Богу,
Щоб зберіг нас у єдності всіх.
Також Усик звернувся до "маленької купки, яка буде зараз гавкати, чому ти не зробив цього раніше, або де ти був раніше".
"Миру вам, добра, і любові. Кожен з нас ділиться зі світом тим, що він має. Хтось має багато любові і нею ділиться. А хтось має багато злості і посилає її на інших, не розуміючи, що Всесвіт працює по-іншому. Що віддаєш - те і отримуєш. Краще пізно, ніж ніколи", - написав спортсмен.
Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли будинок Усика під Києвом.
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