Окупанти обстріляли будинок Усика під Києвом: дружина боксера шукає сусідів, що вижили
Російські окупанти обстріляли будинок відомого українського боксера Олександра Усика, який знаходиться в Ворзелі Київської області. Дружина спортсмена Катерина Хмелевська шукає сусідів, що вижили.
Про це дружина Усика написала в Instagram-сторіз.
"Ворзель! Якщо хто відгукнеться, на моїй вул. Лесі Українки (де стояв мій будинок) з 4 березня не можу нікому додзвонитися! Дуже переживаю за сусідів, там дуже багато людей було! Зараз тихо і я дуже переживаю, чи живі вони. Останні повідомлення з фотографіями були страшні - кадирівці обстріляли всі будинки, в тому числі і мій!" - написала Катерина.
Вона також попросила людей відразу ж писати їй, якщо з'явиться хоч якась інформація з цього приводу. Дівчина також зазначила, що сподівається на те, що всі сусіди залишилися живі.
Скріншот з Instagram
Крім того, дружина Усика звернулася до жінок на честь 8 березня. Вона заявила, що українські жінки стали ще сильнішими і залишаться такими назавжди.
Нагадаємо, Олександр Усик записав відеозвернення, в якому сказав, що "треба зупинити цю війну, адже ми повинні це зробити всі разом".
Раніше журналісти назвали ціну будинку Усика у кварталі з різнокольоровими будиночками.
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