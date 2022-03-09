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Окупанти обстріляли будинок Усика під Києвом: дружина боксера шукає сусідів, що вижили

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Київ, Середа 09 березня 2022 03:02
Окупанти обстріляли будинок Усика під Києвом: дружина боксера шукає сусідів, що вижили Фото: Олександр Усик з дружиною Катериною (instagram.com/usykkate1)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти обстріляли будинок відомого українського боксера Олександра Усика, який знаходиться в Ворзелі Київської області. Дружина спортсмена Катерина Хмелевська шукає сусідів, що вижили.

Про це дружина Усика написала в Instagram-сторіз.

"Ворзель! Якщо хто відгукнеться, на моїй вул. Лесі Українки (де стояв мій будинок) з 4 березня не можу нікому додзвонитися! Дуже переживаю за сусідів, там дуже багато людей було! Зараз тихо і я дуже переживаю, чи живі вони. Останні повідомлення з фотографіями були страшні - кадирівці обстріляли всі будинки, в тому числі і мій!" - написала Катерина.

Вона також попросила людей відразу ж писати їй, якщо з'явиться хоч якась інформація з цього приводу. Дівчина також зазначила, що сподівається на те, що всі сусіди залишилися живі.

Окупанти обстріляли будинок Усика під Києвом: дружина боксера шукає сусідів, що вижили

Скріншот з Instagram

Крім того, дружина Усика звернулася до жінок на честь 8 березня. Вона заявила, що українські жінки стали ще сильнішими і залишаться такими назавжди.

Нагадаємо, Олександр Усик записав відеозвернення, в якому сказав, що "треба зупинити цю війну, адже ми повинні це зробити всі разом".

Раніше журналісти назвали ціну будинку Усика у кварталі з різнокольоровими будиночками.

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