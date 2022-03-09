Окупанти обстріляли будинок Усика під Києвом: дружина боксера шукає сусідів, що вижили

"Ворзель! Якщо хто відгукнеться, на моїй вул. Лесі Українки (де стояв мій будинок) з 4 березня не можу нікому додзвонитися! Дуже переживаю за сусідів, там дуже багато людей було! Зараз тихо і я дуже переживаю, чи живі вони. Останні повідомлення з фотографіями були страшні - кадирівці обстріляли всі будинки, в тому числі і мій!" - написала Катерина.

Вона також попросила людей відразу ж писати їй, якщо з'явиться хоч якась інформація з цього приводу. Дівчина також зазначила, що сподівається на те, що всі сусіди залишилися живі.

Скріншот з Instagram

Крім того, дружина Усика звернулася до жінок на честь 8 березня. Вона заявила, що українські жінки стали ще сильнішими і залишаться такими назавжди.