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"Ти для мене, як матір для сина - сама рідна й навіки одна": Усик посвятил песню Украине (видео)

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 19:11
"Ти для мене, як матір для сина - сама рідна й навіки одна": Усик посвятил песню Украине (видео) Александр Усик (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

Александр Усик, который выехал из Украины готовиться к бою с Джошуа, посвятил стих своей родной стране.

Трогательные строки были написаны боксером еще в 2018 году. Но сейчас Александр опубликовал их в своем Instagram уже в качестве песни.

"Добрый вечер, мы из Украины. Это стихотворение я писал ночью 2 января 2018 года. В 01:27. Я был в своем тренировочном лагере. Я готовился к поединку с Майрисом Бриедисом, и после тренировки я не мог уснуть. И мне в голову пришла мысль написать это стихотворение. Я назвал его "Новый Гимн". Я не знаю, почему я так его назвал. Поэтому я хочу посвятить это стихотворение, а сейчас - песню - Украине и украинскому народу. Слава Богу за Украину!" - написал Усик.

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина, -

Сама рідна й навіки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя.

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе, рідненьку, попросим

Всіх святих тебе зберегти.

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

Й карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось, браття, ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Также Усик обратился к "маленькой кучке, которая будет сейчас лаять, почему ты не сделал этого раньше, или где ты был раньше".

"Мира вам, добра, и Любови. Каждый из нас делится с миром тем, что он имеет. Кто-то имеет много любви и этим делится. А кто-то имеет много злости и посылает ее на других, не понимая, что вселенная работает по-другому. Что отдаешь - то и получаешь. Лучше поздно, чем никогда", - написал спортсмен.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли дом Усика под Киевом.

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Александр Усик
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