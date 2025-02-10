Тейлор Свифт освистали на Супербоуле 2025. Ее реакция стала мемом

Тейлор Свифт на Супербоуле

Певица появилась на трибуне в сдержанном образе. Она выбрала белую майку и джинсовые шортики в камушках. Впрочем, внимание привлек не ее "лук".

Дело в том, что в прошлом году болельщики были возмущены тем, что Тейлор получала якобы "слишком много" внимания. Ее часто показывали на экранах во время игры, ведь она встречается с игроком "Канзас-Сити Чифс" Трэвисом Келсом.

И на этот раз, когда Свифт показали на экранах, на стадионе не было слышно аплодисментов или радостных криков. Певицу освистали фанаты "Иглз", к ним присоединились и те, кто просто не понимает, почему вокруг нее столько шума.

И этот момент попал на видео. Тейлор не ожидала такой реакции, а потому не сумела скрывать удивление.

Выражение лица Свифт насмешило сеть. Юзеры уже начали делать мемы и шутить.

Свифт на Супербоуле (скриншот)

Тем временем некоторые юзеры начали искать связь между неприятной ситуацией, в которую попала Тейлор, с тем, что она не поддержала Дональда Трампа на выборах. Впрочем, наиболее вероятной причиной того, что Свифт освистали, все же называют именно то, что она привлекала к себе слишком много внимания, а оскорбить ее решили фаны команды-соперника "Канзас-Сити Чифс".