"Она ужасна": Трамп унизил Меган Маркл, говоря о депортации принца Гарри

Президент США Дональд Трамп опроверг возможность депортации принца Гарри из Соединенных Штатов. Такое решение глава Белого дома обосновал тем, что внуку Елизаветы II "и так сейчас нелегко" из-за его "ужасной жены" - Меган Маркл.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на газету The New York Post .

"Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с его женой. Она ужасна", - заявил Трамп газете, говоря о возможной депортации принца. Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Дональд также выразил восхищение старшим братом Гарри, принцем Уильямом, назвав его "замечательным молодым человеком".

Американский президент встретился с ним в декабре во время церемонии открытия Нотр-Дама в Париже.

Напомним, в январе представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер высказал предположение, что принц Гарри может быть депортирован из США, если Дональд Трамп снова займет пост президента.

Такое заявление Гардиндер сделал на основе иска, поданного Heritage Foundation в мае 2023 года, с требованием обнародовать иммиграционные документы принца Гарри.

Центр выражает сомнения относительно законности пребывания сына британского монарха в США, учитывая его признание в употреблении наркотиков. Принц Гарри (фото: Getty Images)

Еще в 2001 году принц Гарри в интервью изданию The U.S. Sun признал, что употреблял наркотики и регулярно выпивал количество алкоголя, которое обычно приходится на целую неделю.

Впрочем, в июне Министерство внутренней безопасности США не выполнило судебное распоряжение, не подтвердив и не опровергнув наличие информации о возможном незаконном въезде Гарри в страну.

Газета сообщает, что бывший президент США Дональд Трамп был "в ярости" из-за того, что администрация нынешнего президента Джо Байдена, по его мнению, "защищает Гарри", уклоняясь от предоставления суду необходимых документов.