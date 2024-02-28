8 причин, почему мир восторгается Тейлор Свифт и ее творчеством
Тейлор Свифт известна на весь мир певица, которая уже несколько лет подчиняет сердца миллионов фанатов по всему миру. Ее популярность - это некий феномен.
Именно о том, почему от Тейлор Свифт сходит с ума весь мир, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на медиа “Слух” в Instagram.
Особое отношение к фанатам
Тейлор Свифт настраивает близкие отношения с медийной личностью и у фолловеров возникает чувство дружбы с ней.
Перед выпуском альбомов "1989", "Reputation" и "Lover" артистка организовала множество тайных встреч с поклонниками. Она приглашала их домой послушать еще никому неизвестные альбомы, потанцевать, испечь печенье, подержать "Грэмми" и просто потусоваться.
Честная коммуникация с поклонниками
Поклонники – это главный ресурс певицы. Это самая многочисленная фан-база в мире, являющаяся результатом кропотливой методической работы. У Тейлор Свифт 468 миллионов подписчиков y Х, Facebook, Instagram и TikTok. Она использует Интернет для продвижения музыки с 2005 года.
Еще до выхода дебютного альбома певица активно выстраивала коммуникацию. На MySpace ее песни собрали 45 миллионов прослушиваний. В начале карьеры это доказало радиоведущим, что у молодой исполнительницы действительно существуют фанаты, готовые слушать такую музыку по радио.
В чем феномен Тейлор Свифт (фото: Getty images)
Тейлор Свифт – музыкальный хамелеон
Широкий спектр музыкальных способностей Тейлор покрывает спрос самых разных категорий слушателей. Среди фанатов можно найти и девушек-подростков с проблемами пубертата, и пятидесятилетних сельских консерваторов из США.
За 18 лет карьеры артистка написала 10 студийных альбомов и перезаписала четыре из них. Музыкантка начала с классического кантри-альбома "Taylor Swift", далее ее музыка эволюционировала в кантри-поп и поп-рок, затем - в стиле R'n'B, а на последних работах она продемонстрировала таланты в синте-попе, фольке и бедруме-поп-музыке.
Поэтическое дарование
Прозаичность текстов и проблем Тейлор лучше всего резонирует с миллионами фанатов. Простая лирика гарантирует ясность. Главное в ее текстах - искренность. Певица рассказывала, что пишет песни, как дневниковые записи. Специальное издание CD-диска альбома Lover содержало рукописи из ее дневников 13-27 лет.
Правильное использование своей популярности
2023 год стал знаковым годом в творчестве артистки. Тейлор стал "Человеком года" по версии журнала Тиме. Главное ее достижение - начало всемирного тура "The Eras Tour". Он охватывает все музыкальные эры ее творчества и уже объявлен самым кассовым в истории.
Политическое влияние
В конце весны 2024 года состоится европейская часть тура Свифт. Вице-президент Еврокомиссии призвал Свифт попросить ее аудиторию поучаствовать в голосовании в Европарламент. Тейлор в соцсетях напомнила поклонникам зарегистрироваться на предстоящих выборах в США - за день было зарегистрировано 35 тысяч.
Она поддерживает ЛГБТК+-сообщество, феминизм и борьбу с расизмом, что влияет на рост ее популярности среди молодежи. Певица записала песни You Need To Calm Down и The Man, чтобы поддержать протесты против общественной несправедливости.
Культ Тейлор Свифт
Тейлор – лидер, предлагающая поклонникам всю себя и благодаря собственноручно созданному культу способная направлять потоки миллионной аудитории в правильное течение. Она реализует не свою музыку или концерты, а возможность стать друзьями.
Почитатели создают сайты, посвященные философии музыканты, придумывают конспирологические теории, согласно которым она является клоном сатанистки Зины Шрек, и готовы прощать Тейлор все грехи. Даже у нее они есть – певица возглавила рейтинг знаменитостей, чьи самолеты выбрасывают больше углерода.
В чем феномен Тейлор Свифт (фото: Getty images)
Постоянный рост
Постоянным фоном взросления англоязычных миллениалов по всему миру была музыка Тейлор Свифт. Они слышали эти песни в торговых центрах, по радио, в кафе - повсюду. Теперь милениалы выросли, а музыкант стала мировой звездой, и оказывается, что они с легкостью могут дружить. Получить ее лайк или даже испечь печенье у нее дома в эру цифрового одиночества интернет превращает маловероятную сказку в призрачную реальность.
Именно благодаря рукотворной иллюзии Тейлор Свифт получила самую преданную фан-базу в мире, которая готова перекупать билеты за тысячи долларов на ее выступление и голосовать на выборы по зову певицы.
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