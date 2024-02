8 причин, почему мир восторгается Тейлор Свифт и ее творчеством

Особое отношение к фанатам

Тейлор Свифт настраивает близкие отношения с медийной личностью и у фолловеров возникает чувство дружбы с ней.

Перед выпуском альбомов "1989", "Reputation" и "Lover" артистка организовала множество тайных встреч с поклонниками. Она приглашала их домой послушать еще никому неизвестные альбомы, потанцевать, испечь печенье, подержать "Грэмми" и просто потусоваться.

Честная коммуникация с поклонниками

Поклонники – это главный ресурс певицы. Это самая многочисленная фан-база в мире, являющаяся результатом кропотливой методической работы. У Тейлор Свифт 468 миллионов подписчиков y Х, Facebook, Instagram и TikTok. Она использует Интернет для продвижения музыки с 2005 года.

Еще до выхода дебютного альбома певица активно выстраивала коммуникацию. На MySpace ее песни собрали 45 миллионов прослушиваний. В начале карьеры это доказало радиоведущим, что у молодой исполнительницы действительно существуют фанаты, готовые слушать такую музыку по радио.

В чем феномен Тейлор Свифт (фото: Getty images)

Тейлор Свифт – музыкальный хамелеон

Широкий спектр музыкальных способностей Тейлор покрывает спрос самых разных категорий слушателей. Среди фанатов можно найти и девушек-подростков с проблемами пубертата, и пятидесятилетних сельских консерваторов из США.

За 18 лет карьеры артистка написала 10 студийных альбомов и перезаписала четыре из них. Музыкантка начала с классического кантри-альбома "Taylor Swift", далее ее музыка эволюционировала в кантри-поп и поп-рок, затем - в стиле R'n'B, а на последних работах она продемонстрировала таланты в синте-попе, фольке и бедруме-поп-музыке.

Поэтическое дарование

Прозаичность текстов и проблем Тейлор лучше всего резонирует с миллионами фанатов. Простая лирика гарантирует ясность. Главное в ее текстах - искренность. Певица рассказывала, что пишет песни, как дневниковые записи. Специальное издание CD-диска альбома Lover содержало рукописи из ее дневников 13-27 лет.

Правильное использование своей популярности

2023 год стал знаковым годом в творчестве артистки. Тейлор стал "Человеком года" по версии журнала Тиме. Главное ее достижение - начало всемирного тура "The Eras Tour". Он охватывает все музыкальные эры ее творчества и уже объявлен самым кассовым в истории.

Политическое влияние

В конце весны 2024 года состоится европейская часть тура Свифт. Вице-президент Еврокомиссии призвал Свифт попросить ее аудиторию поучаствовать в голосовании в Европарламент. Тейлор в соцсетях напомнила поклонникам зарегистрироваться на предстоящих выборах в США - за день было зарегистрировано 35 тысяч.

Она поддерживает ЛГБТК+-сообщество, феминизм и борьбу с расизмом, что влияет на рост ее популярности среди молодежи. Певица записала песни You Need To Calm Down и The Man, чтобы поддержать протесты против общественной несправедливости.

Культ Тейлор Свифт

Тейлор – лидер, предлагающая поклонникам всю себя и благодаря собственноручно созданному культу способная направлять потоки миллионной аудитории в правильное течение. Она реализует не свою музыку или концерты, а возможность стать друзьями.

Почитатели создают сайты, посвященные философии музыканты, придумывают конспирологические теории, согласно которым она является клоном сатанистки Зины Шрек, и готовы прощать Тейлор все грехи. Даже у нее они есть – певица возглавила рейтинг знаменитостей, чьи самолеты выбрасывают больше углерода.

Постоянный рост

Постоянным фоном взросления англоязычных миллениалов по всему миру была музыка Тейлор Свифт. Они слышали эти песни в торговых центрах, по радио, в кафе - повсюду. Теперь милениалы выросли, а музыкант стала мировой звездой, и оказывается, что они с легкостью могут дружить. Получить ее лайк или даже испечь печенье у нее дома в эру цифрового одиночества интернет превращает маловероятную сказку в призрачную реальность.

Именно благодаря рукотворной иллюзии Тейлор Свифт получила самую преданную фан-базу в мире, которая готова перекупать билеты за тысячи долларов на ее выступление и голосовать на выборы по зову певицы.