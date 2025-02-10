Супербоул-2025. "Филадельфия Иглз" взяла реванш у "Канзас Чифс": как это было
В ночь с 9 на 10 февраля 2025 года в Caesars Superdome в Нью-Орлеане состоялся финальный матч НФЛ - Супербоул. Это одно из важнейших спортивных событий года.
Как прошел матч - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Как прошел Супербоул-2025
В главной игре сезона снова сошлись "Канзас-Сити Чифс" и "Филадельфия Иглз". На этот раз победу одержали "Иглз", разгромив соперника со счетом 40-22.
"Филадельфия Иглз" стали чемпионами НФЛ во второй раз и впервые за последние восемь лет.
Квотербек "Филадельфии" Джален Герц продемонстрировал фантастическую игру, что принесло ему звание самого ценного игрока матча.
Супербоул-2025 завершился (фото: instagram.com/super.bowl2025)
Эта победа стала первой для "Иглз" под его руководством и остановила "Чифс" на пути к историческому третьему подряд чемпионству.
Какие были впечатляющие моменты шоу
Зрителей развлекало яркое халфтайм-шоу с участием Кендрика Ламара и SZA, что стало одним из главных культурных событий вечера.
Особый вклад в настроение Супербоула сделал голливудский актер Том Круз, который появился в предварительно записанном видео с мотивационным обращением к командам. Он отметил их настойчивость, стремление к победе и большую ответственность, которую они несут перед своими болельщиками.
Супербоул стал 11-м в истории, который проводился в Нью-Орлеане, сравнив город с Майами по количеству финалов НФЛ. Кроме того, Caesars Superdome принимал Супербоул уже в восьмой раз, что является рекордом среди стадионов.
Напомним, что сезон стартует 4 сентября. Супербоул-2026 запланирован на 1 февраля, а игру примет город Санта-Клара (Калифорния).
Напомним, что Дэвид Бекхэм нашел родного брата в крутой рекламе к Супербоулу-2025.
В материале использованы источники - People.com, NYpost, Wikipedia, Instagram.