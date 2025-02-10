Тейлор Свіфт освистали на Супербоулі 2025. Її реакція стала мемом

Тейлор Свіфт на Супербоулі

Співачка з'явилася на трибуні у стриманому образі. Вона обрала білу майку та джинсові шортики в камінцях. Втім, увагу привернув не її "лук".

Річ у тому, що минулого року вболівальники були обурені тим, що Тейлор отримувала нібито "надто багато" уваги. Її часто показували на екранах під час гри, адже вона зустрічається з гравцем "Канзас-Сіті Чіфс" Тревісом Келсом.

І цього разу, коли Свіфт показали на екранах, на стадіоні не було чутно оплесків чи радісних криків. Співачку освистали фанати "Іглз", до них доєдналися й ті, хто просто не розуміє, чому навколо неї стільки галасу.

І цей момент потрапив на відео. Тейлор не очікувала на таку реакцію, а тому не зуміла приховувати здивування.

Вираз обличчя Свіфт насмішив мережу. Юзери вже почали робити меми та жартувати.

Свіфт на Супербоулі (скріншот)

Тим часом деякі юзери почали шукати зв'язок між неприємною ситуацією, в яку потрапила Тейлор, з тим, що вона не підтримала Дональда Трампа на виборах. Втім, найбільш ймовірною причиною тому, що Свіфт освистали, все ж називають саме те, що вона привертала до себе надто багато уваги, а образити її вирішили фани команди-суперника "Канзас-Сіті Чіфс".