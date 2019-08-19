Tesla Ілона Маска вперше облетіла навколо Сонця: скоро наблизиться до Землі

Червона Tesla Roadster Ілона Маска, яку запустили в космічний простір за допомогою ракети-носія Falcon Heavy ще в лютому 2018 року, здійснила свій перший оберт навколо Сонця.

Згідно з повідомленням видання "Популярная механика", яке посилається на дані спеціального ресурсу whereisroadster.com, особистому автомобілю Ілона Маска знадобилося 557 днів, за які він подолав понад 115 млн кілометрів.

Whereisroadster.com - це спеціальний ресурс, що відслідковує "Космічну одісею" Tesla Roadster.

Червона Tesla Roadster Ілона Маска (фото: tesla.com)

За прогнозами дослідників, 5 листопада 2020 року Tesla наблизиться до Землі на відстань менш ніж 52 мільйони кілометрів, а вдруге наблизиться до нашої планети вже 2047 року.

Раніше ми писали, що засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував у своєму акаунті в Twitter дивний пост, в якому поглузував над королевою Великобританії Єлизаветою II. Бізнесмен порівняв монарха з телепузиками.

Також повідомлялося, що компанія Ілона Маска Neuralink займається розробкою пристрою, який зв'яже мозок із комп'ютером.

До слова, нещодавно вчені виявили у Всесвіті дві супермасивні чорні діри, які ось-ось зіткнуться. Дослідники розповіли, як ця подія зможе вплинути на Землю.