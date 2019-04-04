Ілон Маск втратив мільярд доларів

Фото: Ілон Маск (spacex.com)

Маск втратив велику суму через падіння акцій Tesla

Глава виробника електромобілів Tesla Ілон Маск за перші дві хвилини торгів на NASDAQ втратив 1,1 мільярд доларів, після того як акції Tesla Inc. впали на 11%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, Bloomberg вказав дані, посилаючись на дані індексу Bloomberg Billionaires, що враховує розмір статків мільярдерів в реальному часі.

Повідомляється, що падіння акцій Tesla призвело до того, що стан Маска через дві хвилини після початку торгів о 9:32 за нью-йоркським часом скоротилося більш ніж на 1 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ілон Маск закриє всі свої роздрібні магазини і перейде до продажу електрокарів в режимі онлайн.

Таке рішення компанія прийняла для того, щоб скоротити витрати і зменшити вартість електричного п'ятимісного авто Model 3, продаючи їх зі стартовою ціною в 35 тис. доларів.

За словами глави Tesla Ілона Маска, закриття мережі роздрібних магазинів допоможе компанії стати "дуже сильною конкурентною стороною". Маск також додав, що "це буде фундаментальна довгострокова конкурентна перевага Tesla, яке може відтворити лише стартап".

РБК-Україна писала, що компанія Tesla починає продаж своєї лінійки електромобілів Model 3 по всьому Європейському союзу, отримавши схвалення від голландського агентства по автомобільних перевезеннях RDW.