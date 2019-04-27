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Маск зв'яже мозок з комп'ютером: як працюватиме пристрій

STYLERНовини науки    27.04.2019 - 20:08
Маск зв'яже мозок з комп'ютером: як працюватиме пристрій
Фото: Ілон Маск

Компанія Neuralink вже провела випробування на щурах

Компанія Ілона Маска Neuralink займається розробкою пристрою, який зв'яже мозок із комп'ютером. Генеральний директор SpaceX і Tesla Motors відзвітував про успіхи свого нейротехнологічного "дітища" на цьому терені та пообіцяв незабаром повідомити про прорив в роботі над створенням передавача, передає Телеканал новин "24".

Першими піддослідними, на яких випробували спосіб імплантації електродів у мозок, стали щури.

Нова система Neuralink в даний час знаходиться на рівні прототипу, і експерименти на людях не проводяться.

Зазначається, що пристрій працює за принципом "швейної машинки". У черепі роблять невеликий отвір, куди занурюють голку з електродами, які дозволяють передавати і приймати сигнали від комп'ютера, таким чином формуючи інтерфейс обміну даними.

Маск зв'яже мозок з комп'ютером: як працюватиме пристрій

Ілюстративне фото: ictandhealth.com

У своєму повідомленні в Twitter гендиректор SpaceX і Tesla запевнив, що Neuralink представить пристрій, який ефективно з'єднає людський мозок з комп'ютерами за допомогою крихітного імплантованого чіпа "найближчим часом".

Також Маск висловив думку, що люди повинні з'єднуватися з машинами, щоб боротися з неминучим натиском штучного інтелекту.

За словами Маска, компанія Neuralink має намір вивести на ринок продукт, який допоможе при деяких травмах головного мозку, наприклад в результаті інсульту або ракових уражень, приблизно за 4 роки.

Маск зв'яже мозок з комп'ютером: як працюватиме пристрій

Фото: Ілон Маск (spacex.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ілон Маск створив компанію, за допомогою якої комп'ютери зможуть зв'язуватися з людським мозком. Neuralink був зареєстрований в Каліфорнії в якості компанії "медичних досліджень" в липні минулого року. 

Як повідомлялося раніше, в грудні 2017 року Ілон Маск зізнався про своє космічне походження і розповів про успіхи.

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