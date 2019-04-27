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Маск зобов'язався погоджувати твіти про Tesla з юристами

Новини » Телеком & IT    27.04.2019 - 23:07
Маск зобов'язався погоджувати твіти про Tesla з юристами
Фото: Ілон Маск (spacex.com)

Таку угоду Маск уклав після падіння акцій компанії Tesla через його запис у Twitter

Засновник американської компанії Tesla Inc. Ілон Маск уклав угоду з Комісією з цінних паперів і бірж Сполучених Штатів Америки стосовно його повідомлень щодо компанії у Twitter. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Маск зобов'язався узгоджувати з юристами всі записи у Twitter, які мають будь-яке відношення до фінансів компанії Tesla. Таке рішення було прийняте після твіту Маска про перетворення компанії Tesla з публічної в приватну. Це повідомлення спричинило різке падіння акцій компанії.

Нагадаємо, глава виробника електромобілів Tesla Ілон Маск за перші дві хвилини торгів на NASDAQ втратив 1,1 мільярд доларів, після того як акції Tesla Inc. впали на 11%.

Раніше РБК-Україна писало, що Маск закриє всі свої роздрібні магазини і перейде до продажу електрокарів в режимі онлайн.

Таке рішення компанія прийняла для того, щоб скоротити витрати і зменшити вартість електричного п'ятимісного авто Model 3, продаючи їх зі стартовою ціною в 35 тис. доларів. Маск вважає, що закриття мережі роздрібних магазинів допоможе компанії стати "дуже сильною конкурентною стороною".

Додамо, що компанія Tesla починає продаж своєї лінійки електромобілів Model 3 по всьому Європейському союзу, отримавши схвалення від голландського агентства по автомобільних перевезеннях RDW.

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