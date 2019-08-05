Забанять в Великобританії: Ілон Маск жорстко пожартував над королевою Єлизаветою II (фото)

Ілон Маск порівняв королеву Єлизавету II з телепузиками (фото: колаж РБК-Україна)

Ілон Маск в черговий раз пожартував, тільки його гумор зрозуміли далеко не всі

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував у своєму акаунті в Twitter дивний пост, який ввів його фоловерів у глухий кут. Справа в тому, що Маск порівняв королеву Великобританії Єлизавету II з героями колись популярної дитячої телепередачі телепузиками.

Всі телепузики різного кольору і Маск розмістив колаж з королевою, яка одягнена в різні і пальто, кольори яких дуже нагадують кольори героїв дитячої передачі.

Фотографію з телепузиками (Teletubbies) він підписав, як "Teletub" і додав емодзі у вигляді бджоли. Колаж з королевою Маск назвав "Queen" і також додав емодзі бджоли. Потрібно зазначити, що разом виходить словосполучення queen bee, що перекладається, як "бджоломатка".

Скріншот з Twitter

Користувачі мережі були здивовані таким постом бізнесмена і прокоментували це.

Ілон, вже 4 години ранку, йди спати;

Ні, це вже занадто;

Ілон, ти п'яний?

Ілон, з тобою все в порядку?

Спасибі Ілон, дуже круто;

І тепер тебе забанять у Великобританії;

Коли наркотики починають діяти в 4 ранку в Каліфорнії.

Ви так ласкаві, плюс ваше почуття гумору знаходиться на іншому рівні. Я натхненна.

Я думаю Ілон Маск знову накурився.

Скріншоти з Twitter

Нагадаємо, що у королеви Єлизавети ІІ знайшли елітні квартири в Москві. Королева володіє чотирма елітними квартирами за адресою Обиденський провулок, 10.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II контролює кожен крок герцогів Сассекських.