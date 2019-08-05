ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Забанять в Великобританії: Ілон Маск жорстко пожартував над королевою Єлизаветою II (фото)

STYLERЖиття    05.08.2019 - 12:36
Забанять в Великобританії: Ілон Маск жорстко пожартував над королевою Єлизаветою II (фото)
Ілон Маск порівняв королеву Єлизавету II з телепузиками (фото: колаж РБК-Україна)

Ілон Маск в черговий раз пожартував, тільки його гумор зрозуміли далеко не всі

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував у своєму акаунті в Twitter дивний пост, який ввів його фоловерів у глухий кут. Справа в тому, що Маск порівняв королеву Великобританії Єлизавету II з героями колись популярної дитячої телепередачі телепузиками.

Всі телепузики різного кольору і Маск розмістив колаж з королевою, яка одягнена в різні і пальто, кольори яких дуже нагадують кольори героїв дитячої передачі.

Фотографію з телепузиками (Teletubbies) він підписав, як "Teletub" і додав емодзі у вигляді бджоли. Колаж з королевою Маск назвав "Queen" і також додав емодзі бджоли. Потрібно зазначити, що разом виходить словосполучення queen bee, що перекладається, як "бджоломатка".

Забанять в Великобританії: Ілон Маск жорстко пожартував над королевою Єлизаветою II (фото)

Скріншот з Twitter

Користувачі мережі були здивовані таким постом бізнесмена і прокоментували це.

  • Ілон, вже 4 години ранку, йди спати;
  • Ні, це вже занадто;
  • Ілон, ти п'яний?
  • Ілон, з тобою все в порядку?
  • Спасибі Ілон, дуже круто;
  • І тепер тебе забанять у Великобританії;
  • Коли наркотики починають діяти в 4 ранку в Каліфорнії.
  • Ви так ласкаві, плюс ваше почуття гумору знаходиться на іншому рівні. Я натхненна.
  • Я думаю Ілон Маск знову накурився.

Забанять в Великобританії: Ілон Маск жорстко пожартував над королевою Єлизаветою II (фото)Забанять в Великобританії: Ілон Маск жорстко пожартував над королевою Єлизаветою II (фото)Забанять в Великобританії: Ілон Маск жорстко пожартував над королевою Єлизаветою II (фото)Забанять в Великобританії: Ілон Маск жорстко пожартував над королевою Єлизаветою II (фото)Забанять в Великобританії: Ілон Маск жорстко пожартував над королевою Єлизаветою II (фото)Забанять в Великобританії: Ілон Маск жорстко пожартував над королевою Єлизаветою II (фото)Забанять в Великобританії: Ілон Маск жорстко пожартував над королевою Єлизаветою II (фото)

Скріншоти з Twitter

Нагадаємо, що у королеви Єлизавети ІІ знайшли елітні квартири в Москві. Королева володіє чотирма елітними квартирами за адресою Обиденський провулок, 10.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II контролює кожен крок герцогів Сассекських.

Королева Єлизавета в небезпеці: в її спальню намагався залізти чоловік Єлизавета II не прийшла на хрестини Арчі: громадськість в шоці
Новини України Илон МаскЄлизавета II
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся