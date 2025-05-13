Срочно обновите iPhone. Apple выпустила iOS 18.5 с критическими исправлениями

Компания Apple официально выпустила обновление iOS 18.5 для всех пользователей iPhone. Обновление приносит с собой ряд новых функций, включая свежие обои Pride Harmony, улучшения в Screen Time, обновления интерфейса в приложении Почта и другие изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Как обновить iPhone до iOS 18.5

Пользователи iPhone могут установить iOS 18.5, перейдя в приложение "Настройки", затем - в раздел "Основные" и выбрав пункт "Обновление ПО". Если оно не появляется сразу, стоит попробовать повторить попытку позже - развертывание обновления может занять несколько часов.

Сборка новой версии получила номер 22F76, что немного выше релиз-кандидата (RC) iOS 18.5, чей номер был 22F75. Таким образом, если вы использовали бета-версию, сегодня вы также получите обновление.

Что нового в iOS 18.5

Согласно официальным примечаниям к релизу от Apple, iOS 18.5 включает в себя следующие новшества и исправления:

Новые обои Pride Harmony

Уведомления для родителей о вводе пароля Screen Time на устройствах детей

Функция "Купить с помощью iPhone" при покупке контента в приложении Apple TV на сторонних устройствах

Исправлена проблема с отображением черного экрана в приложении Apple Vision Pro

Поддержка спутниковых функций операторов связи на всех моделях iPhone 13.

Что касается обоев Pride Harmony, Apple поясняет: "Обои для iPhone и iPad включают цвета, которые изменяют свое расположение в зависимости от того, как пользователь двигает устройство, блокирует или разблокирует его". Эти обои сочетаются с новым циферблатом Pride Harmony для Apple Watch, который стал доступен в watchOS 10.5.

Изменения в приложении Почта

Помимо официальных нововведений, iOS 18.5 содержит дополнительные улучшения, не указанные в релиз-нотах. В частности, были внесены изменения в дизайн приложения Почта, впервые обновленного с выходом iOS 18.2 осенью прошлого года.

Теперь в Почте добавлен новый переключатель, позволяющий быстро отключить отображение фото контактов. Опция "Показывать фото контактов" теперь находится в верхнем правом меню (иконка с тремя точками), в то время как раньше для этого нужно было заходить в настройки устройства.

Также улучшена система категорий. В обновлении iOS 18.5 стало проще получить доступ к просмотру "Вся почта". Ранее этот раздел был скрыт и доступен только путем пролистывания влево по списку категорий, таких как "Основное", "Транзакции", "Обновления" и "Промоакции". Теперь он стал полноценной пятой вкладкой, что делает его более заметным.

Обновление вносит усовершенствования в новый дизайн приложения Почта (фото: 9to5Mac)

iOS 18.5 исправляет более 30 уязвимостей безопасности iPhone

Стоит отметить, что помимо визуальных и функциональных новшеств, обновление включает в себя и важные меры по обеспечению безопасности.

Как стало известно, Apple обновила свой сайт поддержки безопасности, где указано, что в iOS 18.5 устранены более 30 уязвимостей, затрагивающих такие компоненты системы, как Bluetooth, FaceTime, Call History, CoreAudio, AppleJPEG и другие.

Особое внимание в Apple уделили новой модели iPhone 16e - это первый смартфон компании, оснащенный модемом собственного производства под названием C1. В iOS 18.5 устранена уязвимость в базовой прошивке устройства, которая могла позволить злоумышленнику, находящемуся в привилегированном сетевом положении, перехватывать сетевой трафик.

Такой тип уязвимости особенно опасен, поскольку затрагивает ключевой компонент связи и может привести к утечке данных в небезопасных сетях.

Другие исправления безопасности

В дополнение к этому, обновление закрывает уязвимости, касающиеся:

Журналов звонков

Bluetooth-соединения

CoreAudio

Модуля обработки изображений (AppleJPEG).

По словам Apple, на текущий момент нет подтверждений, что кто-либо использовал эти уязвимости для атак в реальных условиях.

Полный перечень устраненных уязвимостей и технические детали можно найти на официальном сайте Apple в разделе безопасности.