Какие модели iPhone будут совместимы с iOS 19: первые инсайды и список
Трудно с уверенностью предсказать точный список устройств, совместимых с iOS 19, так как Apple еще не анонсировала это обновление. Однако существует несколько источников внутри компании, которые готовы поделиться информацией.
О том, какие устройства будут совместимы с iOS 19, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.
Какие устройства получат iOS 19
В отчете говорится, что iOS 19 будет совместима с любым iPhone, поддерживающим iOS 18.
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2-го поколения или новее)
Самыми старыми устройствами в этом списке являются iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, которые были выпущены в сентябре 2018 года.
Разумеется, некоторые функции iOS 19 будут недоступны на более старых моделях iPhone. Если этот отчет точен, это будет второй год подряд, когда Apple не прекращает поддержку каких-либо моделей iPhone с выпуском крупного ежегодного обновления операционной системы. iOS 18 совместима с теми же моделями iPhone, что и iOS 17.
Стоит отметить, что iOS 17 прекратила поддержку iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.
Новости для iPadOS 19 немного менее приятны: согласно отчету, это обновление не будет поддерживать iPad 7 (2019 года выпуска). К счастью, все остальные модели iPad, совместимые с iPadOS 18, будут поддерживать iPadOS 19 в следующем году.
Первые бета-версии iOS 19 и iPadOS 19 должны быть выпущены в июне 2025 года на WWDC, а окончательные обновления, вероятно, выйдут в сентябре. Пока что о функциях iOS 19 известно немного, но ожидается, что Siri станет более разговорчивым, напоминая ChatGPT, в более позднем обновлении iOS 19.4, которое, скорее всего, выйдет в марте 2026 года.
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