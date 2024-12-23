Какие модели iPhone будут совместимы с iOS 19: первые инсайды и список

Трудно с уверенностью предсказать точный список устройств, совместимых с iOS 19, так как Apple еще не анонсировала это обновление. Однако существует несколько источников внутри компании, которые готовы поделиться информацией.

О том, какие устройства будут совместимы с iOS 19, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Какие устройства получат iOS 19

В отчете говорится, что iOS 19 будет совместима с любым iPhone, поддерживающим iOS 18.

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2-го поколения или новее)

Самыми старыми устройствами в этом списке являются iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, которые были выпущены в сентябре 2018 года.

Разумеется, некоторые функции iOS 19 будут недоступны на более старых моделях iPhone. Если этот отчет точен, это будет второй год подряд, когда Apple не прекращает поддержку каких-либо моделей iPhone с выпуском крупного ежегодного обновления операционной системы. iOS 18 совместима с теми же моделями iPhone, что и iOS 17.

Стоит отметить, что iOS 17 прекратила поддержку iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X.

Новости для iPadOS 19 немного менее приятны: согласно отчету, это обновление не будет поддерживать iPad 7 (2019 года выпуска). К счастью, все остальные модели iPad, совместимые с iPadOS 18, будут поддерживать iPadOS 19 в следующем году.

Первые бета-версии iOS 19 и iPadOS 19 должны быть выпущены в июне 2025 года на WWDC, а окончательные обновления, вероятно, выйдут в сентябре. Пока что о функциях iOS 19 известно немного, но ожидается, что Siri станет более разговорчивым, напоминая ChatGPT, в более позднем обновлении iOS 19.4, которое, скорее всего, выйдет в марте 2026 года.