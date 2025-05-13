Терміново оновіть iPhone. Apple випустила iOS 18.5 із критичними виправленнями
Компанія Apple офіційно випустила оновлення iOS 18.5 для всіх користувачів iPhone. Оновлення приносить із собою низку нових функцій, включно зі свіжими шпалерами Pride Harmony, поліпшенням Screen Time, оновленням інтерфейсу в застосунку Пошта та іншими змінами.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Apple 9to5Mac.
Як оновити iPhone до iOS 18.5
Користувачі iPhone можуть встановити iOS 18.5, перейшовши в застосунок "Налаштування", потім - у розділ "Основні" і вибравши пункт "Оновлення ПЗ". Якщо воно не з'являється відразу, варто спробувати повторити спробу пізніше - розгортання оновлення може зайняти кілька годин.
Збірка нової версії отримала номер 22F76, що трохи вище за реліз-кандидат (RC) iOS 18.5, чий номер був 22F75. Таким чином, якщо ви використовували бета-версію, сьогодні ви також отримаєте оновлення.
Що нового в iOS 18.5
Згідно з офіційними примітками до релізу від Apple, iOS 18.5 містить такі нововведення і виправлення:
- Нові шпалери Pride Harmony
- Повідомлення для батьків про введення пароля Screen Time на пристроях дітей
- Функція "Купити за допомогою iPhone" під час купівлі контенту в додатку Apple TV на сторонніх пристроях
- Виправлено проблему з відображенням чорного екрана в застосунку Apple Vision Pro
- Підтримка супутникових функцій операторів зв'язку на всіх моделях iPhone 13.
Що стосується шпалер Pride Harmony, Apple пояснює: "Шпалери для iPhone і iPad включають кольори, які змінюють своє розташування залежно від того, як користувач рухає пристрій, блокує або розблоковує його". Ці шпалери поєднуються з новим циферблатом Pride Harmony для Apple Watch, який став доступний у watchOS 10.5.
Зміни в додатку Пошта
Крім офіційних нововведень, iOS 18.5 містить додаткові поліпшення, не зазначені в реліз-нотах. Зокрема, були внесені зміни в дизайн додатка Пошта, вперше оновленого з виходом iOS 18.2 восени минулого року.
Тепер у Пошті додано новий перемикач, що дає змогу швидко відключити відображення фото контактів. Опція "Показувати фото контактів" тепер розташована у верхньому правому меню (іконка з трьома крапками), тоді як раніше для цього потрібно було заходити в налаштування пристрою.
Також поліпшено систему категорій. В оновленні iOS 18.5 стало простіше отримати доступ до перегляду "Вся пошта". Раніше цей розділ був прихований і доступний тільки шляхом гортання вліво за списком категорій, таких як "Основне", "Транзакції", "Оновлення" і "Промоакції". Тепер він став повноцінною п'ятою вкладкою, що робить його більш помітним.
Оновлення вносить удосконалення в новий дизайн додатка Пошта (фото: 9to5Mac)
iOS 18.5 виправляє понад 30 вразливостей безпеки iPhone
Варто зазначити, що крім візуальних і функціональних нововведень, оновлення містить і важливі заходи щодо забезпечення безпеки.
Як стало відомо, Apple оновила свій сайт підтримки безпеки, де зазначено, що в iOS 18.5 усунуто понад 30 вразливостей, що зачіпають такі компоненти системи, як Bluetooth, FaceTime, Call History, CoreAudio, AppleJPEG та інші.
Особливу увагу в Apple приділили новій моделі iPhone 16e - це перший смартфон компанії, оснащений модемом власного виробництва під назвою C1. В iOS 18.5 усунуто вразливість у базовій прошивці пристрою, яка могла дати змогу зловмиснику, який перебуває в привілейованому мережевому становищі, перехоплювати мережевий трафік.
Такий тип уразливості особливо небезпечний, оскільки зачіпає ключовий компонент зв'язку і може призвести до витоку даних у небезпечних мережах.
Інші виправлення безпеки
На додаток до цього, оновлення закриває вразливості, що стосуються:
- Журналів дзвінків
- Bluetooth-з'єднання
- CoreAudio
- Модуля обробки зображень (AppleJPEG).
За словами Apple, на поточний момент немає підтверджень, що будь-хто використовував ці вразливості для атак у реальних умовах.
Повний перелік усунутих вразливостей і технічні деталі можна знайти на офіційному сайті Apple у розділі безпеки.
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