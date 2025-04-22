iOS 19 упростит управление iPhone одной рукой: что изменится

iOS 19 представят менее чем через два месяца на WWDC. По слухам, одно из изменений окажется особенно полезным для владельцев больших iPhone - строка поиска в приложениях будет перемещена.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac .

Когда появились слухи о переработанном дизайне iOS, основное внимание было сосредоточено на визуальных изменениях. Однако от iOS 19 ожидаются и функциональные улучшения в рамках редизайна.

По информации Джона Проссера, изменение затронет в первую очередь пользователей крупных моделей iPhone. Ожидается, что в iOS 19 строка поиска будет перенесена в нижнюю часть интерфейса приложения - в отличие от текущего расположения.

В iOS 18 стандартная строка поиска расположена близко к верхнему краю экрана, что затрудняет доступ на устройствах с большими экранами. На модели iPhone 16 Pro поле поиска едва доступно для большого пальца, особенно при использовании одной руки.

Строка поиска в приложениях будет перемещена (фото: Jon Prosser’s Front Page Tech)

Будущий iPhone 17 Air получит еще больший дисплей, а экран версии Pro Max уже отличается значительными размерами. С текущим дизайном iOS доступ к поиску зачастую требует использования обеих рук.

В iOS 19 строка поиска будет находиться в более естественном месте - внизу, на уровне большого пальца.

Джон Проссер продемонстрировал это изменение на видео с макетом приложения Messages. Сейчас строка поиска в Messages расположена в верхней части, и для ее отображения необходимо сделать свайп вниз.

В iOS 19 поле поиска будет постоянно видно и доступно в нижней части экрана. Это справедливо как для приложений с нижней навигационной панелью, так и без нее. Проссер показал макеты приложений Music и App Store с вкладками, а также Messages без них.

Последний крупный редизайн iOS состоялся еще до увеличения экранов iPhone.