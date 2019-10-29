Тепло скоро повернеться: синоптики порадували прогнозом

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні скоро знову зміниться

Погода в Україні в найближчі дні засмутить жителів країни похолоданням та нічними заморозками. Але вже незабаром ситуація зміниться на краще. Про це написала Наталка Діденко в Facebook, пообіцявши українцям, що тепло ще повернеться.

За словами синоптика, найближчої ночі слід чекати нічних заморозків до -3 градусів. А денна температура 30 жовтня буде коливатися по країні в межах +3... +8 за Цельсієм. Виняток становитимуть південні області, де вночі +3... +7, а вдень від +8 до +12 градусів.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Крім того, на Лівобережжі завтра розгуляється досить сильний поривчастий північно-західний вітер.

Опади малоймовірні, вночі та вранці можливі тумани, а вдень буде прояснюватися.

У Києві в середу, 30 жовтня, опади не передбачаються. Вночі температура становитиме 0... -2 морозу, а на околицях до -3. Вдень повітря прогріється до скромних +4... +7 градусів.

Така прохолода протримається в країні до кінця тижня, а початок наступного порадує листопадовим теплом.

"Теплі дні ще попереду, не вішайте посинілого носа, тим більше, що опалення у більшості вже є", - пише Наталка Діденко.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Варто відзначити, що "м'який" листопад прогнозує і народний синоптик Володимир Деркач.

А синоптики ресурсу Gismeteo підтверджують прогноз Наталки Діденко, принаймні в тому, що стосується погоди в Києві. За їх даними наступного тижня можливі показання до +17 градусів, правда з дощами.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)