ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тепло скоро вернется: синоптики порадовали прогнозом

STYLERЖизнь    29.10.2019 - 12:49
Тепло скоро вернется: синоптики порадовали прогнозом
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине скоро снова изменится

Погода в Украине в ближайшие дни огорчит жителей страны похолоданием и ночными заморозками. Но уже в скором времени ситуация изменится к лучшему. Об этом написала Наталка Диденко в Facebook, пообещав украинцам, что тепло еще вернется.

По словам синоптика, ближайшей ночью следует ждать ночных заморозков до -3 градусов. А дневная температура 30 октября будет колебаться по стране в пределах +3... +8 по Цельсию. Исключение составят южные области, где ночью будет +3... +7, а днем от +8 до +12 градусов.

Тепло скоро вернется: синоптики порадовали прогнозом

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, на Левобережье завтра разгуляется довольно сильный порывистый северо-западный ветер.

Осадки маловероятны, ночью и утром возможны туманы, а днем будет проясняться.

В Киеве в среду, 30 октября, осадки не предвидятся. Ночью температура составит 0... -2 мороза, а в окресностях до -3. Днем воздух прогреется до скромных +4... +7 градусов.

Такая прохлада продержится в стране до конца недели, а начало следующей порадует ноябрьским теплом.

"Теплые деньки еще впереди, не вешайте посиневшего носа, тем более, что отопление у большинства уже есть", - пишет Наталка Диденко.

Тепло скоро вернется: синоптики порадовали прогнозом

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Стоит отметить, что "мягкий" ноябрь прогнозирует и народный синоптик Владимир Деркач.

А синоптики ресурса Gismeteo подтверждают прогноз Наталки Диденко, по крайней мере в том, что касается погоды в Киеве. По их данным на следующей неделе возможны показания до +17 градусов, правда с дождями.

Тепло скоро вернется: синоптики порадовали прогнозом

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Сильные заморозки, дожди и ветер: по каким областям ударит непогода Резкое похолодание откладывается: синоптики обнадежили прогнозом
Новости Украины Наталка ДиденкоПогода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь