Тепло скоро вернется: синоптики порадовали прогнозом

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине скоро снова изменится

Погода в Украине в ближайшие дни огорчит жителей страны похолоданием и ночными заморозками. Но уже в скором времени ситуация изменится к лучшему. Об этом написала Наталка Диденко в Facebook, пообещав украинцам, что тепло еще вернется.

По словам синоптика, ближайшей ночью следует ждать ночных заморозков до -3 градусов. А дневная температура 30 октября будет колебаться по стране в пределах +3... +8 по Цельсию. Исключение составят южные области, где ночью будет +3... +7, а днем от +8 до +12 градусов.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, на Левобережье завтра разгуляется довольно сильный порывистый северо-западный ветер.

Осадки маловероятны, ночью и утром возможны туманы, а днем будет проясняться.

В Киеве в среду, 30 октября, осадки не предвидятся. Ночью температура составит 0... -2 мороза, а в окресностях до -3. Днем воздух прогреется до скромных +4... +7 градусов.

Такая прохлада продержится в стране до конца недели, а начало следующей порадует ноябрьским теплом.

"Теплые деньки еще впереди, не вешайте посиневшего носа, тем более, что отопление у большинства уже есть", - пишет Наталка Диденко.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Стоит отметить, что "мягкий" ноябрь прогнозирует и народный синоптик Владимир Деркач.

А синоптики ресурса Gismeteo подтверждают прогноз Наталки Диденко, по крайней мере в том, что касается погоды в Киеве. По их данным на следующей неделе возможны показания до +17 градусов, правда с дождями.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)