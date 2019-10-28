Теплий листопад: синоптики здивували прогнозом погоди

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні в листопаді буде відносно теплою, але іноді доведеться померзнути

Погода в Україні незабаром сильно зіпсується. В країну увірвуться холодні дощі з мокрим снігом і прийдуть нічні заморозки. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Але судячи за даними інших ресурсів, листопад буде не особливо холодним, як для останнього місяця осені. Досить теплий листопад прогнозує і народний синоптик Володимир Деркач.

Що ж стосується найближчої перспективи, то наступні п'ять днів українцям доведеться адаптуватися до прохолоди після затяжного жовтневого бабиного літа.

29 жовтня осередки тепла ще збережуться на південному узбережжі, де вдень очікується +12... +15. На інших територіях +7... +11, на Харківщині до +13.

Крім того, у вівторок буде мрячити всюди, крім північного кордону.

У Києві завтра вдень +7... +9 тепла, найближчої ночі від +3 до +5.

Погода в Україні 29 жовтня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 30 жовтня, похолоднішає ще сильніше завдяки антициклону, який принесе холодне повітря без опадів. Вдень +4... +8, на Закарпатті та у південних областях +9... +11, а на Сумщині +3... +5 за Цельсієм. Нічна температура опуститься до нуля градусів.

З 31 жовтня по 1 листопада прийдуть місцями нічні заморозки до -5 градусів, холодне повітря добереться і до Півдня країни.

А 2 листопада температура підвищиться на кілька градусів, але з заходу прийде дрібний дощ.

Погода в Україні 30 жовтня - 2 листопада (фото: meteo.gov.ua)

Перша декада листопада відзначиться переходом від "сухого" похолодання до дощового потепління (до +13), а потім знову холод, але вже з денним мінусом і снігом (до -4 градусів). Про це говорять дані Gismeteo по Києву.

Друга декада пройде з морозами та сніговими опадами, а під кінець листопада знову потеплішає і буде сухо.

Погода у Києві в листопаді (скрін: gismeteo.ua)