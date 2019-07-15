До тепла еще далеко: синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды

Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине во вторник будет неблагоприятной в большинстве областей

Погода в Украине регулярно огорчает жителей большинства областей и вторник, 16 июля, не станет исключением. Синоптики предупреждают о том, что в большинстве регионов страны пройдут дожди, местами возможны сильные грозы и ливни. Температура воздуха по-прежнему остается низкой, небольшое потепление ожидается только на юге.

Погода на востоке страны будет неблагоприятная, а местами даже опасная. В Луганской и Донецкой областях пройдут сильные дожди, с ливнями и грозой. В остальных городах региона возможны грозы и более умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит +13 +15 градусов, днем прогреется до +21 +24 градусов.

Южные области накроет дождями с грозами, возможен град. Ночная температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов, днем ожидается +24 +26 градусов. В Крыму пройдет гроза. Ночью +15 +17 градусов, днем +22 +24 градуса.

На севере страны пройдут умеренные дожди и грозы. Ночная температура воздуха +12 +14 градусов, днем ожидается потепление до +22 +24 градусов.

В западных областях небо будет затянуто тучами в течении всего дня. Синоптики прогнозируют небольшие кратковременные дожди. Ночью в регионе от +9 до +12 градусов, днем столбики термометров покажут +21 +23 градуса.

В центре Украины пройдут дожди с грозами. Ночью температура будет колебаться от +12 до +14 градусов, днем потеплеет до +22 +24 градусов.

В Киеве 16 июля будет пасмурно, возможен дождь с грозой. Ночью ожидается +12 +14 градусов, днем потеплеет до +21 +23 градусов.

Погода в Украине 16 июля

Кроме того, как сообщила заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова на пресс-конференции, с 20 июля Украину накроет жарой до +30 градусов, которая продержится почти месяц.

В конце августа температура резко опустится, но сентябрь будет относительно теплым и нестабильным, дневная температура воздуха будет подниматься до +22 +26 градусов. А в конце первого осеннего месяца возможны даже заморозки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Наталка Диденко рассказала, когда температура воздуха начнет резко повышаться.