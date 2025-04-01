Телеведущий Грубич очаровал архивным видео с маленькими детьми: как он выглядел 26 лет назад

Известный украинский телеведущий Константин Грубич показал в сети архивное видео со своей семьей, которое было снято в далеком 1999 году для одного из телеканалов.

Об этом говорится в сообщении РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram знаменитости.

Молодой ведущий пригласил съемочную команду к себе домой и показал свой быт с тремя маленькими детьми: как они ездят по квартире на велосипеде, бегают, ползают и познают мир. Также присутствует его супруга, которая готовит для всех завтрак.

"Сюжет, который не видел интернет. 1999 год, мы на "Сніданок з 1+1". Ностальжи", - подписал он короткий ролик.

Как отреагировали в сети

Подписчики популярного телеведущего тут же принялись комментировать архивное видео, отметив, что молодой Грубич похож на Андрея Данилко и солистов группы Ziferblat, которые в этом году представят Украину на Евровидении:

"Так мило и трогательно"

"Класс, какое видео"

"Какие хорошие времена были"

"Молодой Костя мне так похож на солистов Циферблата. Как это разглядеть?"

"Очень похож на Данилка".

Напомним, Грубич - журналист, ведущий, который знаком многим благодаря программам "Знак якості" и "Твій день".

Отметим, что телеведущий 30 лет в браке. Вместе с супругой Светланой воспитывал троих детей: старшую Владу и близнецов Ольгу и Ярослава.

Летом 2014 года в семье Константина Грубича случилась трагедия: его 17-летнюю дочь Ольгу сбило авто на пешеходном переходе в Киеве, когда девушка поздно вечером возвращалась домой.

Ее сразу же госпитализировали в больницу с серьезными травмами, где она провела три недели в коме, но, к сожалению, врачам не удалось ее спасти - она умерла 12 июля 2014 года.

Недавно Грубич показал, как выглядит его старшая дочь Владислава.

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